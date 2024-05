Elektrische Volkswagen van 20.000 euro komt te laat, maar wordt steengoed

Nieuws

In 2025 brengt Volkswagen de ID.2 op de markt, maar twee jaar later wordt het voor koopjesjagers pas echt interessant. Dan staat de Volkswagen ID.1 van 20.000 euro op de planning. Volkswagen-baas Thomas Schäfer maakt ons alvast lekker voor de compacte EV.



De CEO laat er in een statement van de Volkswagen Group geen twijfel over bestaan: in de toekomst rijden we allemaal elektrisch. Maar om dat te bereiken zijn er wel aantrekkelijke voertuigen nodig om mensen over de streep te trekken, zo pleit Schäfer.

ID.1 wordt showpony tussen alle werkpaarden



Daarmee doelt de topman op meer dan alleen de prijs: “Buiten het aantrekkelijke prijskaartje, moeten onze voertuigen de norm stellen in het instapsegment op het gebied van technologie, design, kwaliteit en klantervaring.”

Wij spreken marketingtaal en snappen wat hij bedoelt: de Volkswagen ID.1 wordt de beste in zijn soort. Het wordt de showpony tussen alle werkpaarden. Dat is goed nieuws, want in dit segment zitten al twee karige auto’s.

Kijk maar eens naar de Dacia Spring, met zijn accupakket van 26,8 kWh en stoelen van bordkarton. Of wat dacht je van de instapper van de nieuwe Citroën ë-C3: in de You-uitvoering krijg je niet eens een touchscreen. In plaats daarvan moet je je telefoon in een speciale houder klikken. Overigens is dat Volkswagen niet vreemd, want de Up maakte gebruik van hetzelfde principe.

Volkswagen heeft goedkope EV’s nodig

Volkswagen heeft de aankomende betaalbare EV’s hard nodig. Zelfs in ons EV-vriendelijke landje zijn de ID-modellen maar goed voor 12 procent van Volkswagens autoverkopen. Want in de eerste vier maanden van dit jaar verkocht VW 7168 nieuwe auto's en slechts 887 daarvan waren volledig elektrisch.