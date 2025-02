Elektrische Volkswagen van 20.000 euro gaat mogelijk ‘One’ heten

Nieuws

Volkswagen slaat terug met 9 nieuwe modellen in 2 jaar tijd. Deze teaser toont een elektrisch instapmodel van ongeveer 20.000 euro. Het plaatje verklapt mogelijk ook de naam: niet ID.1 maar ‘One’.

Begin maart presenteert Volkswagen een showauto van zijn nieuwe kleine elektrische auto. Hij gaat ongeveer 20.000 euro kosten en komt in 2027 op de markt. De productieversie van de ID.2all met een vanafprijs van minder dan 25.000 euro is dan al te koop, want die staat in de planning voor 2026.

Zo klimt Volkswagen uit de put

Volkswagen zal blij zijn dat deze betaalbare EV’s eraan komen, want het merk zit in de put. Om eruit te klauteren is een driefasenplan bedacht. De eerste fase is een inhaalslag die het concurrentievermogen moet versterken. De tweede fase is de aanval, met negen nieuwe modellen tegen 2027. Daarvan zijn de ID.1 en de ID.2 er twee, maar er volgen er dus nog zeven. Er staat niet bij dat het elektrische modellen zijn. De derde fase draait om voorsprong: Volkswagen wil weer toonaangevend worden.

Plaatje verklapt Volkswagen 'One'?

Volkswagen geeft zijn elektrische instapmodel van ongeveer 20.000 euro nog geen naam, máár als je in Photoshop met de schuifjes speelt, lijkt de naam ‘One’ tevoorschijn te komen. De naam ID.1 veranderen in One past wel in de huidige mode van automerken die hun modelnamen uitschrijven op de achterklep …