Deze 5 dingen moeten Volkswagen er vanaf 2025 weer bovenop helpen

Volkswagen heeft het moeilijk en gooit vanaf 2025 het roer radicaal om. Wat gaat Volkswagen precies doen? Een topman licht een tipje van de sluier op en noemt 5 actiepunten.

Kai Grünitz - baas van de technische divisie bij Volkswagen - besprak tijdens de LA Auto Show de toekomstplannen van het merk uit Wolfsburg met het Britse Autocar. Daarbij noemt hij vijf belangrijke gebeurtenissen die Volkswagen moeten helpen om het tij te keren. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

1. ID.2 onthulling

2025 wordt een belangrijk jaar voor Volkswagen: dan wordt namelijk de Volkswagen ID.2 onthuld. Al sluit Grünitz ook niet uit dat het begin 2026 wordt. Hoe dan ook, de betaalbare EV moet de elektrische verkopen van VW een stevige impuls geven. De eerste tekenen zijn goed, want de ID.2all-conceptcar is positief ontvangen door het publiek. Al duurt het wel heel lang voordat-ie daadwerkelijk op de markt komt.

We weten al dat naast de ID.2all hatchback er ook een ID.2 SUV in de pijpleiding zit. Vooralsnog moeten we het doen met vage tekeningen, maar in september 2025 wordt het model dan eindelijk gepresenteerd tijdens de autoshow van München.

2. Nieuwe Polo

2025 is niet alleen het jaar van de ID.2, maar ook van een van de belangrijkste Volkswagen-modellen van de laatste jaren: de Volkswagen Polo. Aangezien de huidige generatie Polo uit 2017 stamt en in 2021 een facelift onderging, ligt het voor de hand dat het om een volledig nieuwe Polo gaat. Dit kan of wil Grünitz echter niet bevestigen of ontkennen.

3. Euro 7 norm

Wat ook in 2025 op de planning stond, was de intrede van de strenge Euro 7-uitlaatgasnorm. Hierdoor moesten auto’s met een verbrandingsmotor nog een stuk zuiniger worden - iets wat automerken miljoenen euro’s zou kosten. Mede door een lobby van onder andere Volkswagen is dit voorlopig uitgesteld.

Toch zijn de Duitsers van plan om hun aanbod van benzineauto's in te perken. Welke modellen op het hakblok liggen is niet bekend, maar reken er maar op dat de komende jaren een of meerdere modellen zullen verdwijnen. Wij gokken in ieder geval op de Volkswagen Taigo, wat niets meer is dan een T-Cross met een coupédesign. De T-Cross, Tiguan, Golf en Passat zijn recentelijk nog vernieuwd.

4. Bestaande ID.-modellen op de schop

Ook in 2026 gaat er een hoop gebeuren. In dat jaar wordt het MEB-platform - de basis van alle huidige ID.-modellen - vernieuwd. Daarbij zullen de ID.3, ID.4, ID.5 en ID.7 flink op de schop gaan. Grünitz heeft het over nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in de batterijkosten en specificaties. Daarbovenop zal Volkswagen de huidige modellen een hele nieuwe look aanmeten. De Wolfsburgers willen ‘terug naar waar ze vandaan komen’ en zien hun eigen ID.2all-conceptcar als grote inspiratiebron.

5. SSP-platform

Tot slot is Volkswagen ook druk bezig met de ontwikkeling van het SSP-platform. Deze moet in de toekomst als technische basis dienen voor allerlei modellen van de Volkswagen Group. Het platform is geschikt voor alles, van stadsauto’s tot supercars. Initieel was het de bedoeling dat de Volkswagen Trinity de eerste zou zijn op dit platform, maar de plannen zijn ondertussen gewijzigd.

Nu is het een nieuwe elektrische Audi A4 die in 2028 de eerste auto wordt op het SSP-platform. De elektrische Volkswagen Golf volgt een jaar later. Overigens leunt Volkswagen voor de ontwikkeling van het SSP-platform stevig op de kennis van Rivian. Het Amerikaanse EV-merk maakt sinds kort deel uit van een joint venture met Volkswagen (zie beide CEO's op de foto rechtsboven) en deelt daarin zijn kennis met de Duitsers.