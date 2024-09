Waarom Volkswagen helemaal klaar is met auto’s die boos kijken

Nieuws

De koplampen zijn de ogen van de auto en modellen die boos kijken zijn stoer. Toch? De hoofdontwerper van Volkswagen denkt daar heel anders over.

Andy Mindt is de hoofdontwerper van Volkswagen en een praatgrage kerel. Hij vertelt tegen TopGear.com dat de meeste automobilisten helemaal niet stoer of agressief voor de dag willen komen. Liever zijn ze blij en optimistisch. Daarom hebben de ontwerpers bij Volkswagen nu de mentaliteit: be the nice guys.

Hoe boos en agressief zijn de huidige Volkswagens?

Kijken moderne Volkswagen zo boos uit hun ogen dan? Wij gaan meteen naar de Volkswagen-website om te huidige stand van zaken te beoordelen. Mja, de nieuwe Volkswagen Touareg is een stoere verschijning, maar zelfs de grootste aller Volkswagens lokt met zijn uitstraling geen spontane vechtpartij uit. De ronde lichtunits van de ID-modellen en de nieuwe Passat en Tiguan hebben op hun beurt juist iets knuffelbaars. Kussengevecht?

Maar blij en optimistisch willen we de huidige ontwerptaal ook weer niet noemen. Daarvoor moet je in de merkhistorie teruggaan naar de T1 en T2, de lieve busjes. Sla je in de merkhistorie het hoofdstuk over 40-45 over, dan maken de ronde koplampen van de Volkswagen Kever je ook blij.

Volkswagen ID.2 krijgt de primeur

De Volkswagen ID.2 is het eerste model waarbij de ontwerpers terugvallen op de heritage van het merk. Volkswagen bestempelt het nieuwe design als 'stabiel en sympathiek'. Volgens Andy Mindt gaat het interieur ook op de schop. “We proberen goedkope plastic materialen eruit te schoppen en het geld te investeren in stoffen en in het verbeteren van de kwaliteit.” Nu zijn we extra benieuwd naar de onthulling van de betaalbare elektrische auto.