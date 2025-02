Nieuwe goedkope elektrische Volkswagen voor de prijs van een Kia Picanto

Nieuws

In de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg heeft topman Thomas Schäfer de toekomstplannen van het merk gepresenteerd. Ster van de presentatie was de Volkswagen ID.1. Een nieuwe goedkope EV die in dezelfde prijsklasse gaat opereren als de Kia Picanto.



Na de onderhandelingen met de vakbonden in december 2024 heeft de fabrikant volgens Schäfer 'het grootste toekomstplan in de geschiedenis van Volkswagen' in gang gezet. Daarin wil het merk vol inzetten op elektrische mobiliteit die voor iedereen bereikbaar is.

Mis niks over de Volkswagen ID.1. Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Première Volkswagen ID.1 in maart

Volkswagen onthult de showauto van de nieuwe instap-EV begin maart. De productieversie volgt in 2027 en moet met zijn vanafprijs van zo’n 20.000 een breed publiek aanspreken.



Ter vergelijking: de goedkoopste Kia Picanto, al jaren een topper in de Nederlandse verkoopstatistieken, kost 18.995 euro. De goedkoopste EV van dit moment is de Dacia Spring (18.950 euro), en ook de Leapmotor T03 (19.950 euro) blijft onder de 20 mille, maar die worden allebei in China gebouwd. Volkswagen wil de ID.1 zeker weten in Europa gaan produceren.



Het ontwerp van de ID.1 lijkt op basis van de eerste plaatjes geïnspireerd op de Volkswagen Up. En eigenlijk zou je de ID.1 ook kunnen zien als opvolger van de 83 pk sterke e-Up, maar dan wel van de versie met de grote batterij (netto 32,3 kWh) die in 2019 op de markt kwam.

ID.2 en nieuwe ID.1 als basis van elektrische toekomst

Toegankelijke elektrische mobiliteit wordt een speerpunt in Volkswagens toekomststrategie. Want voor alle duidelijkheid: de Volkswagen ID.1 komt nog ónder de eerder aangekondigde ID.2. Samen worden ze de belangrijkste pijlers binnen het elektrische gamma van de Volkswagen-groep.



Deze modellen bouwen voort op de nieuwste evolutie van het modulaire MEB-platform. De eerste die op de markt komt, is de productieversie van de ID.2all. Die auto staat in 2026 waarschijnlijk als kortweg ID.2 in de showroom, met een vanafprijs onder de 25.000 euro. Daarmee belandt-ie in dezelfde prijsklasse als de Dongfeng Box en de Hyundai Inster.