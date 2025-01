Met deze 3 wijzigingen wil Volkswagen de kwakkelende ID.3 redden

Nieuws

Volkswagen is druk bezig met het vernieuwen van zijn aanbod. Een van de modellen die op de schop gaat, is de Volkswagen ID.3. Daarbij kijken de Duitsers voor inspiratie bij zijn jongere broertje.

De Volkswagen ID.3 is sinds zijn intrede op de markt in 2020 geen onverdeeld succes. Zijn design viel niet bij iedereen in de smaak, maar in de eerste modeljaren van de auto was er vooral veel kritiek op de software van de EV.

Nederlandse verkoopcijfers ID.3

De Nederlandse verkoopcijfers illustreren pijnlijk hoe die vroege problemen van de ID.3 Volkswagen duur kwamen te staan. In 2020 was de ID.3 met 10.954 exemplaren nog de bestverkochte Volkswagen. Dat betekende dat 1 op de 5 Europese ID.3-kopers in Nederland woonde. Een jaar later stortten de verkopen al als een kaartenhuis in elkaar en vonden nog maar 2193 ID.3's een koper.

Ook 2022 (1944 verkopen) was een drama en de facelift van 2023 (3305) bracht slechts een minimale opleving. Afgelopen jaar bleek een nieuw Nederlands dieptepunt voor de elektrische hatchback van Volkswagen. Er gingen in 2024 slechts 1873 ID.3’s over de Nederlandse toonbanken.

3 belangrijke wijzigingen nieuwe ID.3

Tussen het einde van dit jaar en het begin van 2026 komt er een mogelijke reddingsboei voor de ID.3: dan presenteert Volkswagen een nieuwe generatie van het model. Met 3 belangrijke wijzigingen wil het merk alle problemen van de huidige ID.3 tackelen.



1. Design

Om te beginnen met het design: hoofdontwerper Andy Mindt geeft tegen het Britse Auto Express aan dat we kunnen rekenen op een volledig nieuwe designtaal voor de Volkswagen ID.3. Mindt geeft aan dat Volkswagen terug wil naar waar het vandaan kwam en waar het merk om bekendstaat. Eerder sloeg Mindt al soortgelijke taal uit toen hij aangaf geen booskijkende Volkswagens meer te willen bouwen.

Grote inspiratiebron is de Volkswagen ID.2all. Reken dus maar op een hoekiger design met een meer rechtopstaande voorruit en een langere motorkap. Ook verwachten we een volledig aangepakte neus die minder glad oogt. Misschien minder goed voor de Cw-waarde, maar beter voor de herkenbaarheid.

2. Interieur

Het interieur en vooral de bijbehorende software is misschien wel een nog groter struikelblok geweest van de huidige ID.3. Dit wordt dan ook aangepakt door Volkswagen. Daarbij wordt weer gekeken naar de ID.2all: in de nieuwe ID.3 zullen net zoals in het conceptmodel fysieke knoppen terugkeren. Ook zit een verbetering van de gebruikte interieurmaterialen in het vat.

3. Techniek

Tot slot wordt de Volkswagen ID.3 ook onderhuids aangepakt. Het MEB-platform blijft behouden, maar toekomstige klanten kunnen volgens Volkswagen-topman Kai Grünitz wel rekenen op verbeterde prestaties van het accupakket. Of Grünitz daarmee doelt op batterijen met meer inhoud of een betere efficiëntie, is niet duidelijk. Hoe dan ook lijkt het zeker dat de nieuwe ID.3 een grotere actieradius krijgt dan het huidige model. De ID.3 van nu is goed voor een range tussen de 432 en 595 kilometer, afhankelijk van de gekozen batterij.