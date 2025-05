Volkswagen ID.3: houd vol, in 2026 verdwijnt de grootste ergernis

Nieuws

De Volkswagen ID.3 krijgt een ultieme facelift om te voorkomen dat-ie compleet wordt ondergesneeuwd zodra de goedkope ID.2 verschijnt. Dat verklappen welingelichte bronnen aan Autocar.

Alles wat je in dit bericht leest, zijn geruchten. Ze klinken logisch, realistisch en haalbaar, maar het zijn evengoed geruchten - totdat iemand bij Volkswagen in een microfoon praat of een persbericht uitstuurt.

Nieuwe voorkant à la Volkswagen ID.2

Volkswagen werkt aan een tweede facelift voor de Volkswagen ID.3. Het model is ondertussen vijf jaar op de markt, werd uitgebreid opgefrist in 2023 en moet het schijnbaar nog uitzingen tot 2028. Dan neemt de elektrische Golf het stokje over.

De tweede facelift staat in de planning voor 2026 en omvat een nieuwe voorkant die lijkt op de Volkswagen ID.2. Hierdoor oogt de ID.3 weer bij de tijd én kan Volkswagen afscheid nemen van het klinische design van de eerste ID-modellen.

Volgens de geruchten gaan de ontwerpers een designtrucje toepassen om de Volkswagen ID.3 een sportieve uitstraling te geven: het dak en de achterklep worden in de carrosseriekleur gespoten. Daardoor lijkt het alsof het zwaartepunt van de auto lager komt te liggen en hij steviger op de weg ligt.

In 2026 verdwijnt de grootste ergernis

De grootste verandering vinden in de cabine. Het design van het dashboard en de knoppen wordt ook afgekeken van de ID.2, dus de sliders kunnen eindelijk bij het grofvuil. Maar de allergrootste verandering is iets waar wij al járen over klagen: een nieuw stuur met fysieke knoppen. Weg. Met. Touchknoppen.

De touchknoppen op het huidige stuur zijn de reden dat we na de recente prijsverlaging van de ID.3 niet zijn gaan koffiedrinken bij de Volkswagen-dealer.

De timing van de omvangrijke facelift klinkt ons logisch in de oren: volgend jaar staat de goedkope Volkswagen ID.2 in het middelpunt van de belangstelling en dan mag de ID.3 niet ondergesneeuwd raken.