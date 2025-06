Nieuws

Terwijl de Volkswagen ID.3 al eind 2023 een facelift kreeg, rijdt de Cupra Born nog in z'n originele kloffie rond. Dat is nog prima te pruimen, desondanks kun je beter een halfjaartje wachten voordat je tot aanschaf overgaat.

De Cupra Born geldt als het sportieve broertje van de Volkswagen ID.3. Maar qua facelifts is het dus een beetje een slomerik. Inmiddels loopt de Cupra Born al bijna vier jaar mee, en pas onlangs werd de vernieuwde versie gespot tijdens tests in de Alpen.

Naar verluidt gaat het om een flinke upgrade, die tegelijk met de nogmaals vernieuwde Volkswagen ID.3 wordt gepresenteerd. Grote kans dat Cupra het doek eind 2025 van de Born trekt, mogelijk tijdens de IAA in München – een geliefde locatie voor wereldprimeurs van Duitse autoconcerns.

Qua design schuift de Born op richting de huidige merklijn, met stijlelementen van bijvoorbeeld de nieuwe Cupra Formentor en Cupra Tavascan. Dat wil zeggen dat de vernieuwde Born wat gespierder en agressiever voor de dag zal komen dan de huidige. Reken op prominenter spoilerwerk, een meer uitgesproken lampdesign en opvallender luchtinlaten. Het wordt de eerste echte update voor de Born.

Mooiere materialen, meer knoppen

Of de vernieuwde Born ook nieuwe technologie krijgt, is nog niet duidelijk. De focus ligt in elk geval op een strakker uiterlijk, een opgewaardeerd interieur met mooiere materialen en minder aanraakgevoelige bedieningselementen. Dat zijn immers precies dezelfde wijzigingen die ook gepland zijn voor de laatste upgrade van de Volkswagen ID.3.

Die wederom gefacelifte Volkswagen ID.3 moet klanten aan de binnenkant weer de beleving geven van de vorige generatie Volkswagen Golf, de Golf 7. Dat wil zeggen dat er hoogwaardiger materialen worden toegepast en dat je voor de bediening weer meer gebruik kunt maken van traditionele knoppen en schakelaars.

Heet opvolger Cupra Born weer gewoon Leon?

Interessant is ook de vraag wat de toekomst brengt voor de Cupra Born. Volkswagen stopt namelijk met de ID.3 zodra het MEB-platform wordt uitgefaseerd. Daarvoor in de plaats gaat het vol inzetten op een elektrische Volkswagen Golf.

Gaat Cupra dezelfde kant op en verdwijnt de Born, om plaats te maken voor een elektrische Leon? Volkswagen hintte vorig jaar al op zo’n stap. Maar voordat we weten of het inderdaad die kant op gaat, zijn we weer een paar jaar verder.