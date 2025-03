Twijfel je over een tweedehands EV? Je maakt je zorgen om de verkeerde accu

Nieuws

Veel mensen zijn als de dood voor een defecte accu bij een tweedehands elektrische auto. Terecht, zo blijkt. Al vallen de kosten voor de batterij die het vaakst stukgaat, ontzettend mee.

Veel mensen twijfelen aan de levensduur van EV-accu’s. Die angst is mede ingegeven door de hoge kosten die een volledig nieuw accupakket met zich meebrengt. In de praktijk blijkt de aandrijfbatterij van moderne elektrische auto’s veel langer mee te gaan dan wordt gedacht. Zeker elektrische auto’s van na 2016 presteren opvallend goed. Bovendien hoeft bij een slechter presterende aandrijfbatterij meestal niet het hele pakket te worden vervangen. Vaak volstaat het om een aantal modules te vernieuwen.

Waarom hebben EV's een 12V-accu?

Dat er toch regelmatig EV-rijders stranden met accuproblemen, is niet de schuld van het peperdure accupakket. In de meeste gevallen is het de schuld van de simpele 12-volt accu. Want ja, net als auto’s met een verbrandingsmotor, hebben ook elektrische auto’s nog zo’n ding.

Bij brandstofauto’s is het een bekend risico. De 12-volt accu – vaak nog een traditioneel een loodzuur-exemplaar – zorgt ervoor dat de motor start en de elektronica werkt. Je zou denken dat EV’s, met hun gigantische accupakketten, die kleine batterij niet nodig hebben. Mis! De 12-volt accu in een EV schakelt het primaire systeem in en voedt allerlei laagspanningsfuncties, zoals het infotainmentsysteem, de keyless entry en de connectiviteit. En als die accu leeg is? Dan kom je nergens. Zelfs niet als je aandrijfbatterij helemaal vol zit.

Foto: ANWB

Veel pechgevallen elektrische auto's door 12V-accu

Volgens de ANWB staat de 12V-accu op nummer 2 bij het aantal pechgevallen waarbij de Wegenwacht EV-rijders te hulp moet schieten - na het verhelpen van bandenpech. Ook het Amerikaanse Consumer Reports rapporteert over frequente 12V-trubbels bij elektrische auto's. Specifiek noemen de Amerikanen de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6.

In de Verenigde Staten hebben Hyundai en Kia eind 2024 zelfs een terugroepactie voor 200.000 auto's georganiseerd vanwege problemen met de 12V-accu. Zover is het hier nog niet, maar op gebruikersfora lezen we wel degelijk meldingen van Nederlandse Kia- en Hyundai-rijders die zich beklagen over problemen met de 12V-accu.

Bij de Koreaanse zustermerken worden de accuproblemen vaak veroorzaakt door de ICCU, een stuureenheid die het opladen van de 12-volt accu regelt. Een defecte transistor in het systeem kan ervoor zorgen dat de accuspanning langzaam terugloopt, waarna je uiteindelijk niet meer kunt rijden. Ook de Volkswagen ID.3 en Toyota bZ4X hebben problemen gehad met de 12-volt accu. Maar er is hoop …

Lege 12V-accu komt onverwachts bij EV’s

Dat de 12V-accu bij moderne auto's steeds zwaarder wordt belast is zeker geen exclusief probleem voor EV's. Auto’s krijgen steeds meer elektronica en dat zet de 12-volt accu onder druk. Veel systemen moeten nu eenmaal constant op standby worden houden: keyless entry, de bediening van apps, sfeerverlichting, enzovoort …

Wel typisch voor elektrische auto's is dat een lege 12V-accu vaker als totale verrassing komt. EV's hebben immers geen startmotor die steeds minder enthousiast ronddraait als waarschuwing dat de accu bijna aan het eind van z'n Latijn is. Een lege 12-volt accu bij een elektrische auto stelt je plotseling voor een voldongen feit: je kunt niets meer.

Maar er is hoop. Fabrikanten lijken inmiddels hun lesje te hebben geleerd. Veel merken stappen over op deep-cycle accu’s, die beter bestand zijn tegen frequent ontladen. Maar het blijft een van de groeipijntjes die horen bij het volwassen worden van de elektrische auto. Geen ramp, maar wel een enorm ongemak wanneer je ermee te maken krijgt.