Toyota bZ4X wordt 6000 euro goedkoper (maar je levert wel wat in)

Nieuws

De Toyota bZ4X is goedkoper dan ooit. Je stapt nu in voor 39.995 euro. De basisprijs was 45.995 euro. Maar je levert wel wat in.

De basisprijs van de Toyota bZ4X is met 6000 euro gedaald. Daar moet wat tegenover staan. Klopt. Je krijgt een kleinere batterij. De capaciteit van de instapper bedraagt nu 57,7 i.p.v. 71,4 kWh. Hiermee is ook de actieradius kleiner: van 514 naar 444 km (WLTP). Het vermogen komt uit op 170 pk. Ook dat is lager dan wat het vorige instapmodel te bieden had, namelijk 204 pk.

Batterij van 57,7 of 73,1 kWh

De prijs van 39.995 euro geldt voor de Active Limited Edition. Een tijdelijke uitvoering. Niet te lang wachten dus. Het volgende uitrustingsniveau is Dynamic en kost de 'oude' prijs van 45.995 euro. Maar dan krijg je wel een grotere batterij (73,1 kWh) en meer vermogen (224 pk). De actieradius van deze Toyota bZ4X bedraagt een flinke 568 km.

Een Toyota bZ4X met meer power? Dat kan als je 2000 euro extra bij de dealer achterlaat. Want dan staat de Toyota bZ4x met AWD op de oprit. Die levert 343 pk. Hiermee zit je in 5,1 seconden op de 100 km/h. Hij kan wat meer in het terrein dan de voorwielaangedreven versies én heeft het hoogste trekgewicht van 1500 kg; de andere versies stoppen bij 750 kg.

Toyota bZ4X private leasen kan natuurlijk ook

De Toyota bZ4X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 555,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota bZ4X private lease prijzen.

Uitvoeringen Toyota bZ4X

Dan de uitrusting van de Active Limited Edition. Die is eigenlijk heel compleet. Met standaard een warmtepomp, led-verlichting, climate control met 2 zones, 18-inch lichtmetaal, stoel- en stuurverwarming, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een 14-inch scherm met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto.



Het tweede uitrustingsniveau Dynamic voegt hier niet eens heel veel aan toe. Extra's zijn een anti-diefstalalarm en hulpsystemen om in te parkeren, waaronder een 360-gradencamera. De meerwaarde van deze 6000 euro duurdere uitvoering zit 'm vooral in de grotere batterij.



Verkoopcijfers: bZ4X verslaat de Prius

Of de nieuwe, lage instapprijs effect zal hebben op de bedroevende verkopen van de Toyota bZ4X, is nog even aankijken. Afgelopen juni zijn 52 auto's op kenteken gezet. Alleen de Toyota Prius deed het nog beroerder (5 stuks) - iets waar wij geen snars van begrijpen, totdat we (her)ontdekten dat-ie 45 mille moet kosten. Misschien wordt het tijd voor een Prius van 39.995 euro ...