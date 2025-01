De dashboards van deze instapmodellen doen pijn aan je ogen

Nieuws

Als je de goedkoopste versie van een auto koopt, is het niet gezegd dat je een groot touchscreen krijgt. De volgende drie modellen maken dat pijnlijk duidelijk.

Het spreekt voor zich dat de instapversie van een auto minder comfort, functies en franje biedt dan het topmodel. Er moet tenslotte ergens op bespaard worden. Gelukkig hoef je bij de meeste modellen niet op een houtje te bijten. Dan prijkt er wel een touchscreen op het dashboard, maar moet je zelf de navigatiesoftware verzorgen door je telefoon te koppelen. Of de auto in kwestie heeft geen automatische klimaatregeling, maar wel airco die je bedient door zelf aan de knoppen te draaien. Daar valt prima mee te leven.

Maar bij sommige instapmodellen worden de bezuinigingsstappen gemaakt met zevenmijlslaarzen. Dan is het dashboard zo lelijk geworden, dat je je afvraagt welke interieurontwerper ooit groen licht heeft gegeven ... We geven je drie voorbeelden.

1. Opel Frontera: magneetbord met telefoonhouder

De nieuwe Opel Frontera heeft een 10-inch touchscreen (foto rechts), tenzij je de goedkope Edition-uitvoering bestelt (foto links). Je ziet het goed: op de plek van het aanraakscherm zit een telefoonhouder van de Action. Opel hanteert zelf een chiquere naam voor deze knakenoplossing: Smartphone Station met Infotainment integratie.

Na verbinding met het station via een app, wordt je telefoon het infotainmentscherm van de auto. Het werkt zelfs samen met de knoppen op het stuurwiel, waarmee Opel bewijst dat een lelijke oplossing wel degelijk handig kan zijn. Het gebied rondom de telefoonhouder is een magneetbord.



2. Dacia Duster: app op je telefoon

In de goedkoopste versie van de Dacia Duster is het geen geheim waar het 8-inch touchscreen komt zitten, als je een duurdere uitvoering koopt. De Essential wordt geleverd met een multimediasysteem dat je via je telefoon kunt bedienen. Het omvat bluetooth, digitale radio, stuurwielbediening en spraakherkenning. Het siert Dacia dat je voor nog meer functies de Media Control-app kunt downloaden op je telefoon, maar het is geen stijlvolle oplossing.

3. Toyota bZ4X: véél te klein scherm

Toyota begaat een grote zonde met de Toyota bZ4X. Het dashboard is namelijk berekend op een fors touchscreen van 12,3 inch, maar bij de basisversies prijkt in die grote behuizing een piepklein display van 8 inch. Eromheen zit zoveel zwart plastic dat we een beetje misselijk worden als we er te lang naar kijken. Je moet dus wel upgraden naar het grotere scherm, er zit niets anders op.

Gelukkig flikt Toyota deze rotstreek niet bij de Prius Plug-in, dat mosterdgele zonnestraaltje heeft in Nederland altijd het grote scherm dat de designers voor ogen hadden.