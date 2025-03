Dit zijn de 5 meest gestolen SUV's van Nederland (goed nieuws voor Toyota RAV4)

Nieuws

De SUV is momenteel razend populair. Iedereen wil er een, helaas ook dieven. Dit zijn de 5 meest gestolen SUV's van ons land.

1 - Toyota RAV4 (485 keer gestolen)

Uit cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) blijkt dat de Toyota RAV4 de SUV is die in Nederland het vaakst in de handen valt van het dievengilde. Dan hebben we het over 485 keer van 1 januari 2024 tot en met vandaag, 26 maart 2025 - dezelfde periode geldt ook voor de overige onderstaande SUV's.

De Toyota RAV4 heeft hiermee de twijfelachtige eer ook de meest gestolen auto van Nederland te zijn. Al wordt de Japanse SUV niet meer zoveel gejat als in dezelfde periode een jaar eerder; toen keken 733 eigenaren beteuterd op toen ze ontdekten dat hun auto niet meer stond waar ze hem hadden geparkeerd.

Toyota Nederland heeft destijds actie ondernomen door de RAV4 voortaan met extra beveiliging uit te rusten. Een opsteker voor de Toyota.

2 - Toyota C-HR (221 keer gestolen)

Je kunt je afvragen of de Toyota C-HR een SUV of een crossover is, maar wij doen niet ingewikkeld en zeggen: SUV. En dus staat Toyota ook op de tweede plaats van meest gestolen SUV's van ons land, met 221 exemplaren die in de verkeerde handen zijn gevallen. En dan moet de nieuwe Toyota C-HR+ nog op de markt komen.

Ook voor de C-HR geldt dat het aantal gestolen auto's dalende is. Van 1 januari 2023 tot en met 26 maart 2024 werden nog 345 exemplaren ontvreemd.

3 - Kia Sportage (146 keer gestolen)

De Kia Sportage is het nieuwe slachtoffer van jatmozen. Werden in 2023/2024 nog 'slechts' 31 stuks gestolen, nu is dat aantal gegroeid naar 146 exemplaren. Het huidige model, dat in 2022 op de markt kwam, slaat dus niet alleen aan bij goudeerlijke consumenten.

Wellicht vind je dit een goede reden om juist voor een occasion van de vorige generatie Kia Sportage te kiezen. Zo ja, laat je dan inspireren door onze aankooptips, zie het bericht hieronder.

4 - Ford Kuga (119 keer gestolen)

Een SUV die zich ook in een toenemende belangstelling van gespuis met een voorliefde voor auto's mag verheugen, is de Ford Kuga. Of dat iets te maken heeft met het hoge trekgewicht van 2100 kg van de plug-in hybride versie weten we niet, maar feit is dat het aantal gestolen Kuga's in de genoemde periodes groeide van 31 naar 119 stuks.

5 - Renault Captur (104 keer gestolen)

Ook de Renault Captur vinden criminelen met grijpgrage handjes steeds aantrekkelijker worden. Het aantal gestolen exemplaren steeg van 58 naar 104 stuks. De Captur heeft in het voorjaar van 2024 een geslaagde facelift gekregen, maar of dit de reden is van de toename weten we uiteraard niet. Mocht je er een gestolen hebben, laat het ons gerust weten, maar kijk niet gek op als we je aangeven bij de politie.



De aantallen moet je uiteraard in perspectief zetten. Hoe meer exemplaren van een bepaalde SUV op de weg, des te meer er ontvreemd kunnen worden. Maar dat wil niet zeggen dat de meest gestolen SUV ook de populairste is. Dat was in 2024 van het hierboven genoemde vijftal de Ford Kuga en niet de Toyota RAV4.