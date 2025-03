Toyota C-HR+ (2025): derde EV van Toyota is niet helemaal wat je denkt

Nieuws

Toyota is misschien ‘late to the party’ met elektrische auto’s, maar de nieuwe C-HR + heeft wel hitpotentie. Let op: de naam is verwarrend, want met de gewone Toyota C-HR heeft deze elektrische Toyota minder te maken dan je op basis van zijn uiterlijk vermoedt.

Langzaam komt Toyota op stoom met elektrische auto’s. Na de gefacelifte bZ4X en de Urban Cruiser (onthulling nog in 2025) heeft Toyota over een klein jaar drie nieuwe of vernieuwde EV’s in de prijslijst staan. De ingewikkelde namen behoren tot het verleden. In plaats van bZ (‘Below Zero’) gaat Toyota bekende typebenamingen gebruiken.

Potentiële kopers hoeven dan minder te puzzelen. Vandaar dat de naam Urban Cruiser al terugkeerde voor een compacte elektrische SUV, die de evenknie is van de Suzuki e-Vitara. En nu komt Toyota met een nog exotischer verrassing: de C-HR+.



Omdat de gewone C-HR zo’n succes is, gebruikt Toyota deze naam ook voor de nieuwe fraai ogende elektrische SUV. Om zich te onderscheiden, krijgt-ie een plusje achter zijn naam. Maar vergis je niet, technisch is de C-HR Plus een heel andere auto. Hij staat op hetzelfde elektrische e-TNGA-platform als de bZ4X.

Ken je de concept car nog?



Wie het autonieuws in de gaten houdt, zal de vormgeving van de C-HR+ herkennen. Op de autobeurs van Los Angeles in 2022 onthulde Toyota al de bZ Compact SUV; het uiterlijk is behoorlijk in de buurt gebleven. Dat hadden we toen overigens al in onze glazen bol gezien: "Vertrouw op onze blauwe ogen: de elektrische Toyota die je hier ziet, is meer dan een knipoog en gaat uiteindelijk in productie", schreven we. En aldus geschiedt eind dit jaar.



Verschillen met de gewone C-HR

Niet alleen de concept car, ook de huidige C-HR was een duidelijke inspiratiebron (dakspoiler, achterlichten, koplampvorm). Maar de C-HR+ is veel groter. Hij is 4,52 meter lang, terwijl de C-HR niet verder komt dan 4,36 meter. En er zijn meer verschillen. Waar in de C-HR de achterpassagiers al knietjevrijend in in het donker zitten vanwege de kleine raampjes en de krappe ruimte, is de C-HR+ wél ruim en licht. Wij namen al even plaats en passen met onze lengte van 1,90 meter in elk geval prima achterin.

De wielbasis van de C-HR+ is dan ook 10 centimeter langer (2,75 meter). In de bagageruimte kun je 416 liter kwijt.



Toyota C-HR+ eind 2025 in Nederland

Eind 2025 is de C-HR+ in Nederland te bewonderen, de prijs is nog niet bekend. Wel weten we dat de C-HR+ met twee batterijpakketten wordt geleverd (57,7 kWh en 77 kWh) en dat je kunt kiezen voor voor- of vierwielaandrijving. De versie met het grote accupakket en voorwielaandrijving heeft een actieradius van 600 kilometer. Snelladen gaat in alle versies met maximaal 150 kW.

