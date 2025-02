Toyota's saai? Dan ken je deze 7 jofele Japanners niet!

Nieuws

Een tijdje terug reden we met de nieuwe Toyota Land Cruiser. Stoere bak! Maar het is zeker niet de enige toffe Toyota van de afgelopen decennia. Wat dacht je van de volgende 7 modellen?

1. Toyota GR Yaris



Aan geldverslindende prestigeprojecten, zoals een Volkswagen Phaeton of een Bugatti Chiron, doet het oerdegelijke Toyota niet. Nou ja, zelden dan. Voor deze Toyota GR Yaris knepen de strenge boekhouders een oogje toe. De vierwielaangedreven pocket rocket op basis van de uiterst brave Yaris levert een vermogen van 261 pk en een koppel van 360 Nm. En dat haalt-ie uit een bescheiden driecilindertje - krachtiger kreeg je ze destijds niet in een personenauto. De prijs was ernaar, de sterkste Yaris kostte ruim 60.000 euro. In 2024 werd hij vernieuwd, waarbij het vermogen zelfs steeg tot 280 pk en de prijs tot bijna 82.000 euro.

2. Toyota Century

We kennen maar heel weinig auto’s die met zoveel zorg gebouwd zijn als de Toyota Century. Zie je er eentje door Tokio rijden, dan is de kans aanwezig dat de premier of zelfs de keizer achterin zit. Export stond nooit in het productplan van de met de hand gebouwde Century, al zijn er ook enkel met links stuur gebouwd. Eén daarvan staat zelfs bij de Nederlandse importeur Louwman.

In totaal duurt de bouw van een nieuwe Toyota Century negen werkdagen. Toyota ontwikkelde enkel en alleen voor de Century een vijfliter V12. Sinds zijn debuut in 1967 werd nauwelijks iets aan de auto gewijzigd. Tot 2023. Toen schokte Toyota de autowereld: naast de statige limousine werd ruimte gemaakt voor een ordinaire SUV.

3. Toyota Prius

Al in 1990 zei de CEO Eiji Toyoda dat de manier waarop auto's ontwikkeld en geproduceerd werden niet houdbaar was voor de toekomst. Dat resulteerde in 1992 in een plan om zowel de ­productie van auto's als de auto's zelf schoner te maken. In november 1995 was een eerste ­prototype gereed. Alleen, hij wilde niet starten. Het duurde nog 49 dagen om hem aan de praat te krijgen. En toen dat gelukt was, hield de auto er al na 500 meter mee op.



Het was een wijze les voor Toyota en de rest is geschiedenis: uit deze misser kwam de hybride Toyota Prius voort. De auto groeide uit tot een symbool van klimaatvriendelijkheid én betrouwbaarheid. De Prius I was een supersaai sedannetje, de tweede (zie foto) en derde generatie waren beter te pruimen en sinds 2023 is de Prius zelfs getooid met een fraai uiterlijk.

Ben jij een echte Toyota-fan? Mis geen Toyota-nieuwtje meer en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

4. Toyota Hilux



De geschiedenis van de Toyota Hilux gaat niet zover terug als die van de Land Cruiser (1951), maar hij is alweer onder ons sinds 1968. Zijn reputatie komt aardig in de buurt van die van de Land Cruiser. De naam is wat verwarrend, want Hilux staat voor High Luxury. Zeker in zijn begindagen was het juist een spartaans werkpaard. Niets krijgt hem kapot, bleek tijdens een TopGear-­item in 2010.

Jeremy Clarkson tartte een Hilux van de vierde generatie. Hij ramde hem frontaal tegen een boom, zette het interieur in brand, zette de Hilux in de branding van Het Kanaal en parkeerde hem op een 23 verdiepingen hoog gebouw, dat vervolgens werd opgeblazen. Na een paar simpele ingrepen met een hamer e schroevendraaier startte de Hilux gewoon weer.

5. Toyota iQ



Misschien kwam deze poging van Toyota om groot te denken met een kleine auto wel iets te vroeg. Bij de 68 pk sterke iQ werd zoveel mogelijk ruimte uit een paar meter plaatwerk geperst. Je kon er met vier personen in zitten - nou ja, drie en een halve dan - maar de korte draaicirkel maakte dit ongemak een beetje goed. Voor de overvolle binnensteden zonder parkeermogelijkheden leek de iQ geknipt.

Maar hij stamt nog uit het tijdperk voordat de peperdure Birro's en andere tweezitters bezit namen van de Nederlandse binnensteden. Destijds was de prijs te hoog, misschien kan Toyota een elektrische reïncarnatie overwegen. Er kwam een Aston Martin-afgeleide, de Cygnet. Dat alle iQ-rijders dat op elk feestje opnieuw vertellen, kunnen we hen niet kwalijk nemen. Want over welke andere auto kun je dat nou nog meer zeggen!?

6. Toyota Supra



Aanvankelijk was de Toyota Supra een luxere Toyota Celica met dikkere motor (hij heette ook Celica Supra), maar vanaf 1986 ging-ie een eigen koers varen. Het design werd anders en ook met de techniek sloegen beide modellen verschillende wegen in. De Celica kreeg voorwielaandrijving, bij de Supra bleef het vermogen gewoon naar de achterwielen gaan.

Toyota was consequent in zijn motorkeuze, alle Supra's van 1979 tot 2002 hebben een zescilinder. Generatie 4 was te zien in meerdere The Fast and the Furious-films. Na een Supra-loos tijdperk kwam in 2019 een nieuwe, samen met BMW ontwikkelde Toyota GR Supra. Die is niet alleen te koop met een zes-in-lijn, maar ook met een viercilinder.

7. Toyota MR2



Eigenlijk was de gedachte achter de Toyota MR2 om een zuinige tweepersoons auto bouwen, en geen sportwagen. Maar een slimme marketeer bedacht dat geen klant daarop zat te wachten. Het basisidee leidde wel tot de MR2. De naam staat voor Midship Runabout 2-­­seater. Toyota ontwikkelde de auto, maar ­ingenieurs van Lotus keken mee om de weg­ligging te optimaliseren.



De MR2 was de eerste Japanse auto met middenmotor. Hij woog nog geen 1000 kilo, waardoor een bescheiden vier­cilinder met 124 pk voldoende was voor topprestaties. De tweede MR2 (1989) werd gespierder en zwaarder, maar de derde MR2 (1999) was weer lekker puristisch.