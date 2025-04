Wat?! Zelfs deze klassieker van Toyota is nu een hybride-auto

Nieuws

Zeg je Toyota, zeg je hybrid. Behalve als je het over de Toyota Hilux had. Maar nu krijgt ook de Toyota die altijd buiten schot bleef een geëlektrificeerde aandrijflijn.

De Hilux is een van de oudste Toyota-modellen en staat qua iconische waarde op gelijke voet met de Toyota Land Cruiser. De pick-up rolt al sinds 1968 van de lopende band, uiteraard in verschillende generaties. Die hadden in elk geval één ding gemeen: een hybrideversie was nooit leverbaar. Maar die komt er nu wel! De Hilux Hybrid 48V is de allereerste Hilux met een geëlektrificeerde aandrijflijn.

Geen full hybrid

De Hilux Hybrid 48V is een mild hybrid en geen full hybrid zoals bijna alle Toyota-modellen tegenwoordig. Dankzij de compacte afmetingen was het mild hybrid-systeem eenvoudig te integreren in de bestaande aandrijflijn, een 2,8-liter turbodieselmotor met 204 pk en 500 Nm koppel. De startmotorgenerator laadt de lithium-ion batterij op en ondersteunt de verbrandingsmotor.



Toyota noemt als voordelen een regeneratieve remfunctie, een soepeler en meer lineaire acceleratie en een rustiger en comfortabeler rit. Ook in zwaar terrein ziet Toyota het van de positieve kant. Je door beheerster tussen puntige rotsen en gevaarlijker keien door manoeuvreren doordat je een lager toerental kunt aanhouden. Het stationair toerental is zelfs maar 600 tpm, oftewel 200 à 300 tpm lager dan normaal.

Minder brandstof

Verder verbruikt de Hilux Hybrid 48V minder brandstof in vergelijking met zijn dieselbroer, een verbetering van vijf procent. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kan deze tot 16 pk extra vermogen en 65 Nm extra koppel aan de aandrijflijn leveren. De Toyota Hilux Hybrid 48V is alleen als Dubbele Cabine leverbaar; de prijzen beginnen bij 45.550 euro (netto catalogusprijs, excl. btw).

Toyota Hilux nu ook als GR Sport

Voor wie gruwelt van een geëlektrificeerde pick-up is er nog een nieuwe uitvoering, de extra stoere en sportieve GR Sport. Dit is het nieuwe topmodel van de pick-up, zonder enige vorm van elektrificatie, en dus met alleen een 2.8 D-4D met 204 pk aan boord.

De Toyota Hilux GR Sport is uitgerust met een sportonderstel en heeft een vergrote spoorbreedte en rijhoogte. Je herkent de GR Sport aan zijn zwarte buitenspiegels, rode remklauwen, speciale grille, zwarte 17-inch lichtmetalen wielen en sportstoelen (leer en alcantara). Verder is de sportiefste Hilux voorzien van een JBL Premium Sound System en schakelflippers. De prijzen beginnen bij 51.450 euro (netto, excl. btw).

Toyota komt regelmatig voorbij in onze wekelijkse nieuwsbrief, meld je snel (en gratis) aan!