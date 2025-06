Toyota Aygo X Hybrid (2026): dit is de zuinigste Toyota zonder stekker

Nieuws

De Toyota Aygo X wordt een volwaardige hybride auto. Toyota geeft hem ook een langere neus, want anders past de nieuwe motor er niet in ...

Hybride auto’s zijn razend populair en dus wordt de Toyota Aygo X geëlektrificeerd. De stadsauto krijgt de volwaardige hybride aandrijflijn van de Toyota Yaris. Het resultaat laat zich raden: de Aygo X Hybrid is de Toyota’s zuinigste benzine-auto zónder stekker.

Toyota Aygo X Hybrid: verbruik en CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot bedraagt slechts 86 gram per kilometer. Dat klinkt als een indrukwekkend lage score, maar besef wel dat de Toyota Yaris in de boeken staat voor 87 g/km - ook al heel zuinig, dus. Zijn EU-verbruik bedraagt 3,8 l/100 km (1 op 26,3) en voor de Aygo X Hybrid denkt Toyota uit te komen op 3,6 of 3,7 liter.

Hoe dan ook ga je er – op papier – één liter op vooruit, want de ‘oude’ Aygo X deed 4,8 l/100 km.

Hybride aandrijflijn van de Yaris: 44 pk erbij

Dankzij de hybride aandrijflijn (Hybrid 115) krijgt de Aygo X een krachtinjectie van heb ik jou daar. Het vermogen schiet van 72 pk naar 116 pk. Handmatig schakelen is ook verleden tijd, want de volwaardige hybrides van Toyota hebben altijd een automaat. Je hoeft dus alleen je rechtervoet te laten vallen om in minder dan 10 seconden naar de honderd te sprinten.

76 millimeter langere neus

Het was niet makkelijk om de hybride techniek van de Yaris in de kleine Aygo te lepelen. Om plaats te bieden aan de grote aandrijflijn werd de neus opgerekt met 76 millimeter. En voor het eerst in een hybride van Toyota, zijn de twee stapels batterijcellen niet gebroederlijk náást elkaar gelegd, maar in het verlengde van elkaar. Zo passen ze toch onder de achterbank. De 12-voltbatterij zit vooraan onder de bagageruimte.

150 kilo zwaarder en stiller

Dit heeft gevolgen voor het gewicht: de Aygo X Hybrid is 150 kilo zwaarder dan zijn voorganger. Maar met 44 pk extra tot je beschikking, merk je daar waarschijnlijk weinig van. Sterker nog, grote kans dat de wegligging erop vooruitgaat.

Sowieso is de Aygo X een volwassener autootje, want hij wordt stiller. Toyota propt nieuwe geluiddempende materialen onder de motorkap, achter het dashboard en in de vloer. Dure uitvoeringen krijgen bovendien dikker glas voor de ruiten en extra geluidsisolatie in de hele carrosserie.

Facelift voor Toyota Aygo X (2026)

Het oprekken van de neus gaat gepaard met een facelift. Met nieuwe koplampen, een andere motorkap en een lel van een grille probeert de Aygo X Hybrid op de grotere Toyota-modellen te lijken. Levensgenieters halen opgelucht adem: de Aygo X blijft leverbaar met een stoffen cabriodak.

We nemen plaats in een interieur dat vertrouwd aanvoelt, maar toch anders is. Het instrumentarium is helemaal digitaal, de parkeerrem is voortaan elektronisch en tussen de voorstoelen prijken een draadloze telefoonlader, een automaathendel én een EV-knop. Het ‘leer’ op het stuur, de pook en de stoelen is diervrij en bevat onder andere kurkafval uit de wijnindustrie. Yamas!

Toyota Aygo X Hybrid: prijs en levertijd

Begin 2026 wordt de nieuwe Aygo X verwacht in Nederland. De definitieve specificaties (zoals het EU-verbruik) worden voor die tijd bekendgemaakt.

De Nederlandse prijzen van de Aygo X Hybrid volgen ook later, maar wij hebben op Europees niveau alvast lopen vissen naar prijsinformatie. Hij wordt duurder dan de huidige Aygo X (nogal wiedes gezien de wijzigingen), maar de prijs blijft ‘ruim onder de Yaris’. Dus ergens tussen de 21.250 euro (huidige Aygo X) en 26.895 euro (huidige Yaris).

Als je zelf een bedrag gaat gokken, moet je twee dingen in gedachten houden. Ten eerste verdwijnt de ‘gewone’ Aygo X, de hybride variant vervangt hem. Toyota loopt dus het risico potentiële klanten weg te jagen als de instapprijs te hoog uitvalt. Ten tweede is er de naar verhouding hoge restwaarde van hybride auto’s, die ervoor gaat zorgen dat de private lease-tarieven waarschijnlijk maar iets hoger uitvallen dan voorheen.