Spyshots nieuwe Toyota Aygo X roepen meer vragen op dan antwoorden

De Toyota Aygo X krijgt een facelift en gezien de uitbundige camouflage gaan de voor- en achterkant op de schop. De volgende nieuwtjes weten wij te ontrafelen.



De huidige Toyota Aygo X is een relatief nieuwe auto. Hij kwam in 2022 op de markt en volgens geruchten staat het faceliftmodel in de planning voor begin 2026. Daarna kan-ie er weer vier jaar tegenaan. Het is zeer de vraag of Toyota aan het eind van die periode, dus rond 2030, met een compleet nieuwe stadsauto op de proppen komt. Maar laten we niet al te ver op de zaken vooruitlopen.

Toyota Aygo X: facelift focust op de voorkant

We spotten de grootste veranderingen aan de voorkant van de Aygo X. De motorkap is nieuw en ligt als het ware op de koplampen. Nieuwe, slankere koplampen die bovendien lager geplaatst zijn. Bij het huidige model zijn de lichtunits zo groot, dat er uitsparingen in de motorkap nodig zijn. De voorbumper is ook opnieuw ontworpen, maar er blijft een prominente rol weggelegd voor de trapeziumvormige grille.



De camouflage op de achterkant lijkt het suffe nieuws te verbergen dat Toyota hier veel bij het oude laat. De verticale achterlichten en de lijnen van de achterbumper lijken verdacht veel op die van het huidige model. Door de openingen in de stickers zien we dezelfde rode lichtsliert.

De kans is levensgroot dat Toyota het interieur ook onderhanden neemt. Denk aan subtiele designveranderingen als nieuwe sierstrips en andere stoelbekleding, evenals upgrades op het gebied van connectiviteit en veiligheid. Hieronder zie je het huidige dashboard.



Handbak en/of automaat

Onderhuids zal er weinig veranderen. De 72 pk sterke driecilinder uit het huidige model zal wederom de aandrijving verzorgen, al proberen de techneuten van Toyota om met subtiele aanpassingen een grammetje (of twee) van de CO2-uitstoot af te schaven.

De huidige Aygo X is leverbaar met handbank of automaat. De gehele automarkt lijkt echter langzaam afscheid te nemen van de handgeschakelde versnellingsbak, maar we hopen dat Toyota hem in ere houdt. De Aygo X met handbak is namelijk het zuinigst en het goedkoopst. De meerprijs voor de automaat bedraagt momenteel bijna 2000 euro en dat bedrag houden we liever in onze zak.

