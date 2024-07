TEST: Zo luxe is de goedkoopste nieuwe auto van Nederland

Tests

De Mitsubishi Space Star is op het moment van schrijven de goedkoopste nieuwe auto van Nederland. Het basismodel kost 17.490 euro en dat is zo’n typisch showroomlokkertje zonder radio of airco.

Deze test van de Mitsubishi Space Star en de Toyota Aygo X is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 7. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Misubishi Space Star heeft weinig luxe. Het basismodel van 17.490 euro bevat geen radio of airco. Zelfs een hoedenplank ontbreekt. Mitsubishi leent ons een (iets) luxere uitvoering, maar het blijft behelpen.

Maar laten we het positief bekijken en de term ‘luxe’ zo breed mogelijk trekken. Want ook al zit je komende zomer zwetend achter het stuur en moet je zelf een deuntje fluiten, je rijdt toch maar mooi in een nieuwe auto met acht jaar garantie. Als je het ons vraagt, is acht jaar garantie heel luxe.

Beenruimte verjaart niet

De compacte Mitsubishi mag dan uit 2013 stammen, hij bewijst dat beenruimte niet verjaart. De 3,85 meter lange Space Star biedt op de achterbank meer bewegingsvrijheid dan de Toyota Aygo X van 3,70 meter.

Beide stadsauto’s hebben een laadvolume van ruim 230 liter. Dat kan na het winkelen weleens krap worden. Gelukkig kun je beide achterbanken in twee delen neerklappen. Dat levert je bij de Mitsubishi (912 liter) meer ruimte op dan bij de Toyota (829 liter). Wat een weldaad.

De luxe van een aangename achterbank

Bij het uitkiezen van de beste zitplaats, is het van belang of je voor- of achterin gaat plaatsnemen. De voorstoelen van de Aygo X hebben een traploos verstelbare rugleuning - het toonbeeld van weelde in dit deel van de markt. Maar de zitting staat onder een oncomfortabele hoek en daar kun je weinig aan veranderen. Toch zitten we hier liever dan op de platte voorstoelen van de Space Star.

Lift je echter mee als achterpassagier, dan heeft de bank van de Mitsubishi onze voorkeur. Voor stadsautobegrippen zit je hier vorstelijk. Kinderen van bankdirecteuren kunnen zo al vroeg ervaren hoe het is om gechauffeerd te worden.

Kracht over overvloed *kuch*

De Space Star is een beest als ‘m vergelijkt met de Aygo X. Hij sprint bijna twee seconden sneller naar de honderd en heeft een 9 km/h hogere topsnelheid. Met andere woorden: de Mitsubishi klokt 13,4 seconden en 167 km/h, terwijl de Toyota nog geen deuk in een pakje boter slaat met 15,2 tellen en 158 km/h.

Is geen keuzestress een vorm van luxe?

Het kwam al even aan bod: de 17.490 euro kostende instapversie van de Space Star is een ouderwets showroomlokkertje. Zijn uitrusting is zo karig, dat het aandoenlijk is. Als je het ons vraagt kun je beter 3000 euro meer uitgeven en voor de behaaglijke Dynamic-uitvoering gaan.

Maar dan beland je in de prijsklasse waarin ook de voordeligste Aygo X opereert. Die basisversie kost 20.495 euro en zit nog beter in zijn spullen dan de Space Star Dynamic. Wat dat betreft komt de Space Star het best tot zijn recht als je de goedkoopste versie koopt. Geen keuzestress is ook een vorm van luxe, toch?

Conclusie

Wat wil je van een stadsauto? De al wat oudere Mitsubishi Space Star is ruimer en voordeliger dan de Toyota Aygo X. Nuchter bekeken is dat dé nuchtere auto voor nuchtere mensen. Dat zijn mensen die het al heel luxe vinden om in een nieuwe auto te rijden die zijn primaire taak succesvol volbrengt: je veilig en gemakkelijk van A naar B brengen.

Volgende keer belichten we de pluspunten van de Aygo X. Die wordt verdorie standaard geleverd met adaptieve cruise control!



Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 7. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.