Vernieuwde Toyota Yaris Cross (2025) maakt sportieve rijders en boomknuffelaars blij

Toyota doet iets slims: het vernieuwt zijn belangrijkste auto's elk modeljaar héél minimaal. De Japanners gebruiken zelfs het woord facelift niet, het is eerder een update. Dit keer is het de beurt aan het op-een-na populairste model in Nederland: de Toyota Yaris Cross.

De veranderingen zijn dus niet wereldschokkend, maar mede omdat het een van de belangrijkste modellen van Toyota betreft wel relevant. Voor de update is vooral aan de sportieve Yaris Cross-kopers gedacht, want met name de GR Sport-uitvoering is aangepakt. Voor de andere versies van de Yaris Cross komt Toyota met een nieuwe lakkleur en velgdesign op de proppen.

Toyota Yaris Cross 2025

De GR Sport heeft een aantal mooie uiterlijke kenmerken gekregen. Zo staat deze versie voortaan op matte 18 inch lichtmetalen velgen, en ook de Storm Grey-lak is nieuw (zie bovenste foto's). De kleur is exclusief voor de GR Sport-uitvoering en is ook te combineren met een zwart dak.

In het interieur is eveneens een kleine toevoeging gedaan: er is voortaan een GR Sport-logo geborduurd in de hoofdsteunen, waarmee de sportieve aankleding verder wordt benadrukt. Het GR-logo op het stuur blijft behouden om dezelfde reden.

Ook in het groen

Toyota heeft niet alleen gedacht aan de sportievelingen, maar ook aan klanten met een groen hart. Dat hebben ze niet gedaan door de aandrijflijn efficiënter te maken, maar door een nieuwe groene lakkleur aan het aanbod toe te voegen. En we moeten zeggen dat ‘Everest Green’ de Yaris Cross erg goed staat.

Vorig jaar nieuwe aandrijflijn

Voor 2024 was er groter nieuws te melden bij de modeljaarupdate van de Yaris Cross: toen kreeg de Japanse compacte SUV er een minder zuinige maar krachtigere aandrijflijn bij. Zo kon je kiezen tussen de Hybrid 115- of Hybrid 130-uitvoering. Die keuze blijft behouden voor 2025; motorisch verandert er namelijk niets bij de Yaris Cross.

Yaris Cross verkopen

Toyota deed er goed aan om in 2021 de Toyota Yaris Cross op de markt te brengen. Al direct sinds zijn introductie is het model een van de populairste Toyota’s in Nederland. In 2022 (5987 verkopen) en 2023 (5874 verkopen) was het zelfs de bestverkochte auto van het merk, vorig jaar moest de SUV alleen de Toyota Aygo X voor zich dulden (6326 verkopen, Aygo X: 7928 verkopen).

Ook in Europa is de Yaris Cross een groot succes: Toyota meldt trots dat het in 2024 ruim 200.000 exemplaren van het model verkocht in Europa. Daarmee is het de populairste auto in zijn segment en tevens de meest verkochte Toyota.

Geduld

Als je een vernieuwd exemplaar van de Toyota Yaris Cross wilt, zul je even geduld moeten hebben. De productie van het bijgepunte model staat op de planning voor mei van dit jaar.