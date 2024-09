Toyota Yaris Cross (2024) test - hoe een beetje extra vermogen wel degelijk het verschil maakt

Tests

De Toyota Yaris Cross is voortaan ook leverbaar met een sterkere hybride-aandrijflijn van 130 pk. Is hij zijn meerprijs in vergelijking tot de 115 pk-versie van de Toyota Yaris Cross waard?

De Toyota Yaris Cross met 130 pk ziet er vertrouwd uit. Toyota laat het wel uit zijn hoofd om veel te wijzigen, want uit klantonderzoek blijkt dat Yaris Cross-rijders heel tevreden zijn met het uiterlijk. Ook wij vinden de Yaris Cross er nog fris en actueel uitzien. De nieuwe carrosseriekleur Urban Khaki van de foto's staat hem goed.

Het Toyota-logo heeft geen blauwe rand meer. Hieraan kon je de hybridemodellen van het merk altijd herkennen, maar omdat bijna elke Toyota tegenwoordig een verbrandingsmotor én een elektromotor heeft, is die kleur overboord gekieperd. Daardoor ziet het logo er strakker uit.

Comfort en sportiviteit

Ook het onderstel van de Toyota Yaris Cross bleef nagenoeg ongewijzigd en biedt een mooie mix van comfort en sporiviteit. Het onderstel filtert oneffenheden keurig weg, zodat inzittenden nauwelijks doorhebben dat het asfalt onder hen nog pokdaliger is dan het gezicht van een puber met acne. Zelfs venijnige korte drempeltjes hebben nauwelijks vat op de wielophanging; dat maken we zelfs bij auto's in een hoger segment weleens anders mee.

Voelt verfijnder aan

Je kunt de Toyota Yaris Cross gerust een bocht in gooien zonder dat je het gevoel krijgt de controle te verliezen. Daarbij stuurt hij vermakelijk, met voldoende feedback. Het hogere vermogen is leuk, maar het verschil met de 115 pk-versie is niet heel groot. Wat je wel merkt, is dat de nieuwe uitvoering verfijnder aanvoelt en minder toeren draait. Hierdoor komt het relaxte rijkarakter nog beter uit de verf.

Sneller accelereren

Het koppel over het hele toerenbereik is verhoogd en bedraagt nu maximaal 185 Nm (141 Nm voor de 115 pk-versie). Dit merk je tijdens inhaalacties, waarbij de Hybrid 130 duidelijk vlotter voor de dag komt. De inhaaltijd van 80-120 km/h is met 0,4 seconden teruggebracht tot 8,9 seconden. Dat lijkt niks, maar je merkt het wel degelijk.

Bijkomend voordeel is dat die 15 pk extra nauwelijks in een hoger verbruik resulteert. Zelfs na een sportief ritje geeft de boordcomputer een gemiddeld verbruik aan van 5,3 l/100 km. Dat is gezien het formaat auto heel netjes. Dat de elektromotor en de benzinemotor elkaar tijdens het rijden continu afwisselen, heb je niet door, maar dat zijn we inmiddels gewend van Toyota.



Toyota Yaris Cross test conclusie

Als de Volvo EX30 een hybride-uitvoering zou hebben, zou-ie Yaris Cross heten. Beide compacte SUV's rijden heel prettig, bieden veel veiligheid, voelen kwalitatief goed aan … en zijn krap achterin. De extra investering van de 130 pk-versie zouden wij ervoor over hebben. De Yaris Cross voelt net even verfijnder aan en rijdt wat rustiger. Maar let op: een prijspakker is het niet.

