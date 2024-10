Waarom de Toyota Yaris Cross plotseling 1900 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Toyota Yaris Cross (facelift) staat amper bij de dealer of de prijzen worden al verlaagd. Eerder deed Ford hetzelfde met de vernieuwde Puma.

Er heerst een heuse prijzenoorlog onder de compacte crossovers. En dat is best opmerkelijk, want het zijn populaire auto’s. De Toyota Yaris Cross is in Nederland een echte hardloper. Tot 1 oktober werden 4878 ‘Crossjes’ geregistreerd. Daarmee staat de Japanner op een keurige negende plek in de autoverkopen van 2024 (gemeten tot 1 oktober).

Een prijsverlaging lijkt dan ook niet nodig, toch heeft Toyota daartoe besloten. Eerder deed Ford hetzelfde met de Puma. Die werd liefst 4000 euro goedkoper. De Ford Puma is sindsdien leverbaar vanaf 28.990 euro. Daarmee was het verschil tussen de goedkoopste Puma en de voordeligste Yaris Cross ineens opgelopen tot een stevige 4200 euro.



Prijsverschil Ford Puma en Toyota Yaris Cross

De nieuwe prijs van de Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid met 116 pk is 31.295 euro (oude prijs: 33.195 euro). Daarmee betaal je dus 1900 euro minder dan voorheen. Elke uitvoering van de Yaris Cross heeft adaptieve cruisecontrol, automatische airco en een multimediasysteemscherm van minstens 9 inch.

Het prijsverschil tussen de Ford en de Toyota is nu teruggebracht tot 2300 euro.

Yaris Cross Hybrid 130 1700 euro goedkoper

Sinds de facelift is de Yaris Cross ook leverbaar als hybride met 130 pk. Die kostte aanvankelijk 39.295 euro, maar hij staat koud in de showroom, of de prijs is al verlaagd. Nu is hij te koop vanaf 37.595 euro. Dat betekent dus dat-ie 1700 euro goedkoper is geworden.

De Toyota Yaris Cross was altijd relatief duur ten opzichte van de concurrentie. Het verschil is nu kleiner, hij is zelfs goedkoper dan de Peugeot 2008 (32.950 euro). Een andere verklaring voor de lagere prijzen kan zijn dat de elektrische concurrentie groter wordt. De Volvo EX30, Skoda Elroq en Kia EV3 vallen in dezelfde prijsklasse als de Yaris Cross. En Toyota heeft op elektrisch gebied nu eenmaal bijzonder weinig te bieden aan de op korting jagende autokoper …

Alle prijzen Toyota Yaris Cross (2024)