Zoveel kost de populairste compacte SUV van Nederland met private lease (tijdelijk goedkoper)

Nieuws

De helft van alle auto’s die tegenwoordig worden verkocht zijn SUV’s. Vooral de compacte SUV’s of crossovers zijn niet aan te slepen. Bij de private lease vergelijker van Auto Review kun je ook terecht voor zo’n hoogpotige auto. Zo ook voor de populairste compacte SUV: de Toyota Yaris Cross. Het model is tijdelijk al vanaf 385 euro per maand beschikbaar.

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Een compacte SUV biedt de voordelen van een hoge instap en zit en combineert dit met ideale afmetingen om je in de stad te bewegen. De Toyota Yaris Cross is een uitstekend voorbeeld van zo’n model. Maar wat zijn verdere pluspunten van de Japanner? En zijn er ook minpunten te ontdekken? Wij zetten het hier voor je op een rijtje dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is. De Toyota Yaris Cross private lease je via Auto Review.

Wil jij de Toyota Yaris Cross private leasen?

Over de Toyota Yaris Cross

De Toyota Yaris Cross is de populairste compacte SUV van Nederland en bovendien een van de bestverkochte auto's van het merk. Dat is niet gek: de Yaris Cross is enorm zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf het basismodel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.

Pluspunten Minpunten + Zuinig - CVT-automaat kan rumoerig zijn + Elektrisch rijden is vaak mogelijk - Niet heel ruim + Respectabele standaarduitrusting - Instaphoek bij achterportier is erg krap

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar met twee verschillende aandrijflijnen. Ze zijn allebei hybride, dus met een elektromotor, maar zonder stekker. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Yaris Cross? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 1.5 Hybrid 130 Vermogen 116 pk 130 pk Koppel 141 Nm 185 Nm Aandrijflijn (brandstof) Hybride Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,5 l / 100 km (1 op 22,2) 4,8 l / 100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint 11,2 s 10,7 s CO2-uitstoot (WLTP) 101 g/km 108 g/km

Toyota Yaris Cross Active

De instapper van de Toyota Yaris Cross heet Active. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Achteruitrijcamera

16 inch lichtmetalen velgen

Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

Start-/stopsysteem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Toyota Yaris Cross private lease

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 385,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen.

De Toyota Yaris Cross is voor een zeer scherpe prijs beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.