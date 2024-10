Waarom de vernieuwde Opel Mokka ineens duizenden euro’s goedkoper is

Nieuws

De facelift van de Opel Mokka is zo subtiel dat je er bijna niks van merkt. Maar de prijsverlaging kan niemand ontgaan. De Mokka wordt tot ruim 3250 euro goedkoper!

De huidige Opel Mokka is alweer vier jaar onder ons en dus vond Opel het tijd voor een opfrisbeurt. Uiteraard blijft de Vizor-grille, die bij de Mokka debuteerde, gehandhaafd. De uiterlijke wijzigingen die de ontwerpers wel hebben doorgevoerd, moet je met een lantarentje zoeken.

Vernieuwde Mokka wordt fors goedkoper



Meestal wordt wordt de prijs van een auto na een facelift ook lichtjes opgewaardeerd, maar daar is bij de Opel Mokka geen sprake van. Sterker nog, ondanks de verbeteringen, is de compacte SUV tot wel 3250 euro goedkoper geworden. Alsof je de Iced White Mocha van Starbucks nu krijgt voor de prijs van een bakkie filterpleur van de bruine kroeg op de hoek.

Gek? Misschien wel, maar aan de andere kant niet onlogisch. Ford paste onlangs dezelfde strategie toe bij de – eveneens licht bijgepunte – Puma. Daarmee werd de Ford Puma goedkoper dan de bestseller in dit segment, de Toyota Yaris Cross. Het antwoord van Toyota liet niet lang op zich wachten: ook de prijs van de Yaris Cross nam een duikvlucht.

Om bij deze twee belangrijke concurrenten in de buurt te blijven, moest Opel de prijs van de Mokka dus wel laten zakken. Daarover later meer; eerst even de wijzigingen van de vernieuwde Opel Mokka op een rijtje.

Licht opgefriste neus



De neus van de Opel Mokka behoudt zoals gezegd de op de oude Opel Manta geïnspireerde grille, maar de sleuf daaronder is wel aangepast. Je zou kunnen zeggen dat Opel hem heeft gespiegeld in de horizontale as; de bovenkant is nu breder dan de onderkant.



Links het nieuwe front, rechts het oude.



Bovendien loopt de lijn van de bovenzijde nu door in de bovenkant van de verticake luchthappers aan weerszijden van de bumper. Weer een verdieping lager zien we een ondergrille met honingraatraster, waar die bij het uitgaande model nog kleine horizontale openingen had. Verder zijn de piepkleine ronde led-pitjes onder in de bumper verdwenen.



Standaard groter infotainmentscherm



Aan de achterkant herkennen we de gefacelifte Opel Mokka eigenlijk uitsluitend aan het nieuwe, strakkere Blitz-logo. Aan de binnenkant verblijdt de Opel Mokka nu ook de kopers van de basisuitvoering Edition met een 10-inch infotainmentscherm, voorheen zaten ze nog tegen een 7-inch display aan te kijken.



Handige routehulp voor Mokka Electric



Het systeem herkent het persoonlijke profiel van de bestuurder, die met de openingszin ‘Hey Opel’ spraakopdrachten aan de Mokka kan geven. Met EV-routing helpt de Mokka Electric helpt je tijdens langere trajecten bij het bepalen van de slimste routes en de handigste laadpauzes.

Andere nieuwtjes in het interieur betreffen een aangepast stuur, een gewijzigde middenconsole en een chiquere knoppenwinkel, overgenomen van de grote broer Grandland.



Prijs vernieuwde Opel Mokka



En dan hier, zoals beloofd, de prijzen van de vernieuwde Opel Mokka:



Modelvariant Oude prijs Nieuwe prijs Verschil Mokka 1.2 Turbo Edition 100 pk 31.999 30.999 1000 Mokka Hybrid 48V Edition 136 pk 36.249 32.999 3.250 Mokka Electric Edition 54 kWh 156 pk 37.999 35.999 2.000

Naast de Edition kun je alleen nog kiezen voor de sportief getinte GS-uitvoering, desgewenst voorzien van een zwarte motorkap. Verder komen er diverse optiepakketten in de prijslijst. Wat die gaan kosten, wordt later bekendgemaakt.

Voor de volledigheid vermelden we ook nog even dat de Ford Puma 1.0 EcoBoost er is vanaf 32.995 euro. Voor de Toyota Yaris Cross moet je minimaal 33.195 euro neertellen.