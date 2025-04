Review Ford Puma Gen-E (2025): De grootste verrassing vind je onder de achterklep

Tests

De Ford Puma op benzine behoort tot de sportiefst rijdende compacte SUV's. Dat geldt voor een deel ook voor de nieuwe elektrische Ford Puma, de Gen-E. Maar voor de grootste verrassing moet je de achterklep openen.

Wat is opvallend aan de Ford Puma Gen-E?

De Ford Puma is sinds 2020 op de markt - de oorspronkelijke kleine coupé uit eind jaren 90 niet meegerekend. De Puma van de 21ste eeuw is een compacte SUV, een populair segment waarin bijvoorbeeld ook de Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross en Volkswagen T-Cross om de gunst van de consument vechten.

De Ford Puma was in 2024 de bestverkochte auto van het Verenigd Koninkrijk. En ook bij ons zie je regelmatig een Pumaatje in het wild opduiken. In het eerste kwartaal van 2025 waren alleen de Ford Kuga en de Ford Focus populairder. Al is het bij de laatstgenoemde met de hakken over de sloot (Puma: 608 stuks, Focus: 617).

In 2024 kreeg de Ford Puma een facelift, maar een volledig elektrische Puma ontbrak nog. Tot nu. Deze Puma Gen-E is in tegenstelling tot de Ford Capri en Explorer niet als EV ontwikkeld, en dus waren we reuze benieuwd hoe dat heeft uitgepakt. Rijdt de elektrische Ford Puma net zo lekker als de versie met verbrandingsmotor?

Wat is goed aan de elektrische Ford Puma (2025)?

Ford heeft een testroute in de bergachtige omgeving van Barcelona uitgestippeld. Want hier zou het 'fun to drive'-karakter tot zijn recht komen, aldus Ford. En inderdaad: de Puma Gen-E is een van de leukste compacte EV's die we de laatste tijd gereden hebben, samen met de elektrische Mini en de Renault 5. Al rijden die nóg leuker. Maar vooral in de sportstand en met het nepmotorgeluid aan, kregen we er steeds meer lol in.

De elektrische Puma ligt stevig op de weg en laat zich tamelijk strak door bochten dirigeren. Eerlijk is eerlijk: de Mini Aceman doet dit nog beter, maar die is duurder én zijn straffe onderstel zal niet iedereen kunnen bekoren. De Puma biedt een mix van sportiviteit en comfort die bij veel mensen in de smaak zal vallen.

Met een vermogen van 168 pk en een koppel van 290 Nm, accelereert de Puma vlot zat. Al moet je 'm hiervoor wel in de sportstand zetten. Anders voelt de Puma een beetje aan alsof-ie getemd is door Siegfried en Roy. Sturen gaat lekker direct en het enigszins kunstmatige gevoel drukt de pret niet.

Het helpt dat de elektrische Puma geen gigantische en loodzware batterij hoeft mee te zeulen - de bruikbare capaciteit bedraagt een bescheiden 43,6 kWh. Dat geldt ook voor de andere EV's die we hierboven prijzen voor hun rijeigenschappen, wat maar weer eens bewijst dat een kleiner, lichter accupakket helemaal geen slecht idee is voor wie meer belang hecht aan actie dan aan actieradius.



Een (letterlijk) groot pluspunt van de Puma op benzine is de Megabox, een extra opbergruimte ónder de bagagevloer met een inhoud van 80 liter. Hier lacht de elektrische Ford Puma om, want die gooit zijn Gigabox in de strijd, met 145 liter opbergruimte. Wow. Die groeispurt was mogelijk omdat de Puma Gen-E geen uitlaatdemper heeft. De Gigabox heeft een afvoerplug zodat je 'm bijvoorbeeld vol kunt gooien met ijsklontjes of je labrador erin kunt wassen. En de campinguitrusting en twee kinderwagens die je hierboven op de foto ziet? Die lust de Puma rauw.

Tel je de Gigabox en de frunk van 43 liter mee, dan komt de totale bagageruimte uit op 617 liter met de achterbank omhoog. Dat is voor een SUV in het B-segment echt heel veel. De grotere Ford Explorer komt 'maar' tot 450 liter.



Wat kan beter aan de Ford Puma Gen-E?

Iets waar we vooral op mopperden, was het relatief grote stuurwiel. Het exemplaar dat sinds de facelift van 2024 in de Puma is te vinden, is bijna een hoepel, zo groot is het. Daardoor is het grote instrumentarium beter afleesbaar, maar het zit een echt sportief rijgevoel wel een beetje in de weg. Mocht er een ST-versie komen, vragen we ons af hoe Ford dit gaat oplossen.

Ook op de achterbank heb je wat te mopperen. De beenruimte hier is kielekiele. Dat je met opgetrokken knieën zit vanwege het accupakket dat in de bodem ligt, zijn we ook gewend van andere EV's, maar comfortabel is het natuurlijk niet. Bovendien bewijst de Hyundai Inster dat een ruime voetenbak niet onmogelijk is.

We komen nog even terug op het kleine accupakket. Voor de rijeigenschappen is dit goed nieuws, maar voor de actieradius niet. Die bedraagt officieel 376 kilometer (WLTP). In de winterse praktijk mag je in je handschoenen klappen als je 250 kilometer haalt. Vooral ook omdat een warmtepomp ontbreekt. Al moet gezegd worden dat we het opgegeven verbruik van 13,1 kWh/100 km zowaar wisten de evenaren en zelfs iets verbeterden met 0,1 kWh. En in 23 minuten zit de batterij weer vol (snellader, 10 tot 80 procent).

Dat de elektrische Puma standaard one pedal drive heeft, vinden we goed. De auto komt hiermee volledig tot stilstand zonder dat je het rempedaal hoeft aan te raken. Maar voor wie nog nooit in een EV heeft gereden, is het wel even wennen; de vertraging is stevig en kan je verrassen. Voor diegenen is het fijn dat je het ook kunt uitschakelen en 'ouderwets' kunt remmen.

Dit zijn de prijzen van de Ford Puma Gen-E

Ford vraagt 35.495 euro voor de elektrische Puma. Dat is netjes. De Renault 4 begint bij 29.990 euro (40 kWh, 120 pk), maar een Peugeot e-2008 (50 kWh, 136 pk) kost minimaal 38.700 euro. De Puma op benzine (125 pk) is er vanaf 33.970 euro en een Explorer met 170 pk moet minimaal 40.350 euro opbrengen.

Het gamma is overzichtelijk: je hebt de 'gewone' Gen-E en de Gen-E Premium, vanaf 38.295 euro. Laatstgenoemde heeft als extra's onder meer 18-inch i.p.v. 17-inch lichtmetaal, buitenspiegels die elektrisch inklapbaar en verwarmbaar zijn (en net als bij de instapper best een maatje groter hadden mogen zijn), keyless entry en audio van Bang & Olufsen met 10 speakers en een subwoofer. Bij die versie prijkt een soundbar op het dashboard, pal voor de neus van de bestuurder.

Weet dat de gele kleur (electric yellow) op de foto's de gratis standaardkleur is. Onze tip: altijd doen, hij staat de Puma heel goed en je vrolijkt het overwegend grijze Nederlandse verkeersbeeld ermee op.

Wat ikzelf van de elektrische Ford Puma?

Ik ben wel fan van de Ford Puma. Hij rijdt bovengemiddeld goed, ook de nu gepresenteerde elektrische versie. Dat de ruimte op de achterbank tegenvalt, boeit mij als single niet. Kinderwagens heb ik dus niet, maar het is fijn om te weten dat die in de giga bagageruimte passen.

Het vernieuwde dashboard met 12-inch centraal scherm ziet er minder vrolijk uit dan de buitenkant, het bevalt desondanks goed. Het display is iets naar de bestuurder gericht en laat zich daardoor prettig bedienen. Het instrumentarium is relatief groot waardoor je tal van rijgegevens ziet zonder dat je telkens van lay-out moet wisselen. Wat van mij juist kleiner mag, is het stuurwiel.