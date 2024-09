Ford-topman: we zijn met de Fiesta en Focus gestopt omdat ze 'oersaai' zijn

Nieuws

De verbazing was groot toen Ford besloot om een aantal bestsellers te schrappen. De Fiesta en Mondeo zijn al verdwenen, en de Ford Focus gaat in 2025 met pensioen. Ford dumpt deze modellen omdat het merk ‘uit de saaie-autobusiness wil stappen’.

Niet alleen populaire Europese Fords ruimen het veld, ook in de Verenigde Staten verdween een aantal veelverkochte modellen, waaronder de Taurus en de Fusion. In een interview met het Britse CAR Magazine, vertelde CEO Jim Farley onlangs waarom deze omstreden beslissingen zijn genomen. Een van de redenen is dat Ford meer geld wil vrijmaken voor 'iconische modellen'.



Farley begon z’n verklaring met toe te geven dat de geschrapte auto's ‘door veel klanten geliefd waren’. Maar ondanks hun populariteit vindt de topman uit het Amerikaanse Dearborn het gewoon niet de moeite om nog meer geld te steken in auto's als de Ford Focus, Fiesta en Mondeo. Liever investeert Ford bijvoorbeeld in bedrijfswagens. Dat zie je terug in de nieuwe Ford Transit, die meteen fungeert als basis voor de nieuwe Volkswagen Transporter.



Geen opvolgers voor Fiesta en Focus



Rechtstreekse opvolgers van de afgedankte modellen komen er niet. In plaats daarvan hoopt Ford succes te boeken met een paar elektrische SUV's die op Volkswagen-platforms zijn gebaseerd. Zo delen de nieuwe Ford Explorer en Ford Capri hun techniek grotendeels met de Volkswagen ID.4 en ID.5.



Daarnaast komt er een volledig elektrische versie van de succesvolle Ford Puma. Deze elektrische ambities kunnen we maar moeilijk rijmen met een andere recente beslissing van Ford. De fabrikant heeft zijn plan om in Europa vanaf 2030 volledig elektrisch te gaan, teruggeschroefd. Ook kwam onlangs naar buiten dat Farley zich is rotgeschrokken van het hoge niveau van sommige Chinese EV's.

'Iconische' Fords stellen in Europa niks voor



En wat zijn dan die ‘iconische’ modellen waar Farley het over heeft? Dat zijn auto’s als de Ford Bronco, Mustang en Raptor. Volgens Ford geeft de extreme, 800 pk sterke Mustang GTD het vertrouwen dat ze ‘Porsche aankunnen’ en daar wil het merk flink in investeren. Liefhebbersauto’s waren volgens Ford lange tijd een ‘bijzaak’ waar nooit echt geld in werd gestoken. Maar nu worden ze volgens Farley ‘onze business’.

Al met al klinkt het alsof Farley de Europese markt niet zo goed kent. In een grijs verleden kende de Capri hier immers honderdduizenden fans. In latere jaren hebben snelle versies van vooral de Focus en Fiesta die rol van liefhebbersauto's overgenomen. Daar kun je tegenover stellen dat de Fiesta en de Focus misschien wat te veel op elkaar leken omdat de ontwerpers één merkgezicht wilden creëren. Nu hanteert Ford een ‘hero nameplate strategy’ waarbij het merk meer identiteit voor de afzonderlijke modellen nastreeft. Alleen kun je je afvragen in hoeverre dat een goed recept is voor Europa. De Ford Mustang, Bronco en Raptor hebben hier nooit of nauwelijks een serieuze rol gespeeld in de verkoopcijfers. En de Mustang Mach-E op zijn beurt, is ook allang over zijn Europese hoogtepunt heen. En of de Capri en de Explorer met hun onderscheidende looks hun VW-oorsprong kunnen verhullen, is maar de vraag.



Ford geeft marktaandeel weg aan concurrenten



Door het schrappen van zijn ‘saaie’ auto's, geeft Ford grote spelers als de Volkswagen Groep, Toyota, Stellantis en Kia/Hyundai juist een flinke voorsprong. Deze autobouwers blijven namelijk wel gewone hatchbacks en stationwagons produceren. Ondertussen kelderen de verkopen van Ford in Europa. Tot en met juni dit jaar zijn ze in de Europese Unie, EFTA en het Verenigd Koninkrijk met 18,1 procent gedaald.



Dit zorgde ervoor dat Fords marktaandeel zakte van 4,1 naar 3,3 procent. Alle merken hebben het lastig, maar het marktaandeel van het veelgeplaagde Volkswagen bedraagt nog altijd 10,9 procent. Toyota heeft in z'n eentje 7,5 procent van de Europese markt in handen, maar ook Renault (4,7 procent), Dacia (4,5 procent), Hyundai (4,5 procent) en Kia (4,4 procent) doen het allemaal beter dan Ford. En hoewel de afzonderlijke merken van Stellantis commercieel verre van briljant presteren, heeft het concern als geheel een marktaandeel van 13,7 procent.

Met andere woorden: terwijl Ford zich - met uitzondering van de Puma en Kuga - terugtrekt uit het volumemarktsegment, profiteren de concurrenten volop van de vrijgekomen ruimte. En voordat Ford een eigen versie van de betaalbare Volkswagen ID.2 heeft, zijn we ook jaren verder.



Europa is helemaal niet zo SUV-minded



Daar komt nog bij dat in de eerste helft van 2024 de drie bestverkochte modellen in Europa geen SUV's waren. Dus zeker op ons continent neemt Ford een flink risico door het aanbod personenauto's te beperken tot de Puma, Kuga, Mustang Mach-E en een paar VW-achtige EV's in het SUV-segment. We laten de Focus nu al buiten beschouwing, aangezien de productie in de Duitse fabriek in Saarlouis volgend jaar stopt. En volgens de Amerikanen is de oer-Mustang misschien een Porsche-concurrent, in Europa neemt niemand dat serieus. Hoe leuk we de Amerikaanse pony car ook vinden, hier blijft het zonder twijfel een nicheproduct.



Natuurlijk zijn verkoopcijfers één ding, maar winstgevendheid is een ander verhaal. Toch blijft het opvallend dat Ford besluit geen ‘saaie’ auto's meer aan te bieden en de concurrentie het volledige marktaandeel van die segmenten te laten pakken. De tijd gaat leren of Jim Farley het bij het rechte eind heeft …