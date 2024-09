Topman van Ford in paniek: ‘De Chinezen zijn ons voorbijgestreefd’

Nieuws

Jaren geleden werden Chinese automerken nog niet serieus genomen door de Westerse gevestigde orde, maar dat is nu wel anders. Ford-CEO Jim Farley trekt een confronterende conclusie na zijn laatste bezoek aan zijn Chinese concurrenten.

Volgens een artikel in The Wall Street Journal is Farley glashelder in gesprek met collega-bestuurslid John Thornton: de Chinese autoproducenten bedreigen het voortbestaan van Ford. De baas van het merk was nog niet zo lang geleden in China om daar lokale auto’s te testen, en was diep onder de indruk van de vooruitgang die Chinese EV’s gemaakt hebben.

Vooral de technologische ontwikkeling en de rust in de cabine door de soepele vering en het gebrek aan windgeluid vielen de Ford-topman positief op.

John Lawler - CFO bij Ford - was ook in China en deelt de mening van Farley. Na een testrit in Changan uitte Lawler zijn zorgen aan zijn collega: “Jim, dit is niets meer zoals vroeger. Deze jongens zijn ons voorbijgestreefd.”

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Hoe gaat Ford reageren? Volg het autonieuws op de voet met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ford vecht terug

De Chinezen komen met steeds goedkopere en capabele elektrische auto’s, terwijl het geen geheim is dat Ford en elektrische auto’s tot nu toe geen gelukkig huwelijk zijn. En dus moet Ford hard aan de slag om een vuist te kunnen maken tegen de Chinese concurrentie.

Begin 2024 kondigde Ford aan dat het al twee jaar in het geniep bezig was met de ontwikkeling van een nieuw EV-platform. Volgens Farley is het platform flexibel en kan het als de basis van verschillende auto's dienen. De focus van Ford verschuift daarbij steeds meer naar compactere en goedkopere EV’s.

Flinke koerswijziging

Farley benadrukt de drang van Ford om betaalbare elektrische modellen te gaan produceren. Dat is een flinke koerswijziging voor Ford, aangezien het voorheen vaak juist de focus legde op grotere auto’s. Daarmee is meer winst te behalen ten opzichte van compacte auto’s.

Farley: “Voor elektrische auto’s geldt precies het tegenovergestelde. Hoe groter het voertuig, hoe groter de batterij, hoe meer druk op de marge omdat klanten geen meerprijs willen betalen voor die grotere batterijen.”

Prijs cruciaal

Daarbij wordt de prijs steeds belangrijker op de EV-markt door de moordende concurrentie. Er moet dus een compacte en betaalbare elektrische auto bij komen, vindt Ford. Daarbij is de kans aanwezig dat Ford weer een bekende modelnaam van stal haalt, zoals het eerder deed met de Ford Mustang Mach-E, Ford Puma en Ford Capri. Naar verluidt is het nu de beurt aan de modelnaam Fiesta.

De elektrische 'Fiesta’ verschijnt naar verwachting eind 2026, begin 2027 op de markt en wordt daarmee het eerste wapenfeit van Fords nieuwe EV-strategie. De EV komt op het nieuwe platform te staan.

Technische specificaties deelt het merk voorlopig niet, maar Ford heeft wel een ambitieus doel gesteld: het platform moet het efficiëntste EV-platform ter wereld worden. Dat klinkt veelbelovend. Overigens komt er nog dit jaar een elektrische versie van de Ford Puma op de markt, maar deze Puma Gen-E komt te vroeg voor het nieuwe platform.