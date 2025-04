Occasiontest Ford Fiesta en Suzuki Swift: sportief en zuinig rijplezier

Tests

In de prijsklasse tot 18.000 euro is de keus aan jonge compacte tweedehands auto's enorm. Maar als rijplezier én zuinigheid jouw prioriteiten zijn, kom je al snel bij de Ford Fiesta en Suzuki Swift uit. Wat is de beste keus? In deze deeltest vergelijken we de motoren en versnellingsbakken.

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Ford de laatste generatie Fiesta (2017-2023) uit productie nam. En dat terwijl de Fiesta in 2018 nog een van de best ­verkopende auto’s in ­Europa was. Mede daardoor zijn Fiesta’s van de laatste generatie goed vertegenwoordigd op de occasionmarkt.



De Suzuki Swift is nog wel onder ons. Zij het dat de generatie die in 2018 in de show­rooms stond, inmiddels is vervangen. De verse Swift is moderner en stiller dan zijn voorganger uit 2017-2024, maar oogt minder jeugdig. Wat de Fiesta en de Swift gemeen ­hebben, is dat beide de nadruk leggen op een speels weggedrag en een gunstig verbruik.



Prestaties Suzuki Swift 1.0 BoosterJet

Terwijl de huidige Suzuki Swift uitsluitend met ongeblazen motoren leverbaar is, kon je zijn voorganger ook met twee turbomotoren bestellen. De auto in deze occasiontest beschikt over de driecilinder 1.0 BoosterJet met 112 pk. De mild hybrid-aandrijving zorgt samen met het lage gewicht voor indrukwekkende prestaties.



Wie dat leuk vindt, kan de energiestroom van de elektromotor volgen via een display in het instrumentarium. Dat is eigenlijk niet nodig, want je merkt het goed wanneer de elektromotor ­bijspringt. De Swift krijgt er prima prestaties door. Zo is de sprint van 0 naar 100 al in 9,1 seconden tot een eind gebracht.



Ford Fiesta 1.0 EcoBoost trager dan Swift

Als je daarna in de 100 pk sterke Ford Fiesta 1.0 EcoBoost stapt, lijkt de ­wereld langzamer te draaien. Terwijl ook de Keulenaar een turbomotor heeft. Hij doet er 1,3 seconden langer over om vanuit stilstand naar 100 km/h te accelereren. De verschillen worden nog groter bij een inhaalactie. ­Tijdens de tussensprint van 60 naar 100 verliest de Fiesta meer dan drie seconden en van 80 naar 120 km/h zelfs ruim vier.



Welke tweedehands B-segmenter is het zuinigst?

Vanwege zijn zesbak moet de Ford Fiesta dan uit een dieper toerendal klimmen dan de Suzuki Swift, die vijf verzetten heeft. Desondanks is de Japanner de zuinigste van de twee. Tegenover 5,9 l/100 km (1 op 16,9) van de Suzuki Swift, zet de Ford Fiesta een verbruik van 6,0 l/100 km (1 op 16,7).

Prijzen tweedehands Ford Fiesta (2017-2023)

Op zoek naar een Ford Fiesta van de laatste generatie? Je herkent 'm ten opzichte van zijn voorganger het gemakkelijkst aan de 'liggende' achterlichten. Bij de voorganger waren die nog verticaal geplaatst. Op Marktplaats.nl worden bijna 1000 (!) Fiesta's uit 2017-2023 aangeboden.

De driecilinder 1.0 EcoBoost met 100 pk is de populairste motor. Voor iets meer power kun je opteren voor een Ford Fiesta 1.0 EcoBoost met 125 pk. De 1.1 zonder turbo heeft 70, 75 of 85 pk. Dat rijdt een stuk minder spannend, maar het is oké voor wie gewoon kalmpjes van A naar B wil.



Prijzen voor tweedehands Fords Fiesta's van deze generatie beginnen rond de 6500 euro voor vroege modellen met een hoge kilometerstand. Voor een goed uitgeruste tweedehands Ford Fiesta uit 2020 betaal je 12.000 tot 15.000 euro. Dan hebben we het over de luxe Titanium en Vignale en de sportief aangeklede ST-Line. Reken voor een Fiesta 1.5 EcoBoost ST-3 op minimaal 14.000 euro. Onder de motorkap van deze topversie ligt een 1,5 liter grote driecilinder met liefst 200 pk.

Prijzen tweedehands Suzuki Swift (2017-2024)

Op Marktplaats.nl staan circa 250 stuks van de vorige Swift te koop. De meeste ­daarvan hebben de zuinige viercilinder 1.2 zonder turbo (83-90 pk). Maar de door ons gereden driecilinder 1.0 turbo­motor is de leukere keus. Hij combineert pittige prestaties met een gunstig verbruik.



Het summum onder de gebruikte Swifts van de vorige generatie is de Sport-versie. Daarvan levert de 1,4-liter viercilinder turbomotor 140 of (vanaf 2020) 129 pk. Hij stuurt fijn, maar is ook keihard geveerd. De Comfort-uitvoering biedt al veel luxe met airco, cruisecontrol en een touch­screen. De Select of Style is nog completer met navigatie en parkeersensoren.

Een Swift uit 2017-2018 vind je vanaf zo’n 10.000 euro, voor een jonger model (2021-2024) betaal je 13.000 euro tot 20.000 euro, afhankelijk van de uitvoering en kilometerstand. De Suzuki Swift Sport is behoorlijk waardevast en kost 15 tot wel 30 mille.

De volledige occasiontest van de Ford Fiesta en Suzuki Swift, inclusief de aankooptips, staat in Auto Review 4/2015. Nu te koop!