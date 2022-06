Aankoopadvies tweedehands Suzuki Swift - problemen, uitvoeringen, prijzen

Welk betrouwbaarheidsrapport je ook leest, telkens zijn het de Japanse auto's die de beste cijfers scoren. Soms lijkt het wel of je een Japanse occasion gewoon blind kunt kopen. We zijn benieuwd of dat ook geldt voor de Suzuki Swift uit de periode 2010-2017. Die werd immers deels in Hongarije gebouwd. Heeft dat gevolgen voor ons Suzuki Swift-aankoopadvies?

Op het eerste gezicht lijkt de Suzuki Swift die in 2010 het levenslicht zag (modelcode AZG) sprekend op zijn voorganger (modelcode RS). Beide hebben dezelfde vriendelijke, ronde lijnen en ook de styling van de lampunits en de C-stijlen vertoont overeenkomsten. Toch zijn het totaal verschillende auto's.

De nieuwere versie meet van bumper tot bumper 3,85 meter, oftewel 9 centimeter meer dan zijn voorganger. De wielbasis nam met vijf centimeter toe, tot 2,43 meter. In de hoogte en de breedte bleef de groei beperkt tot maximaal een centimeter.

Op motorisch gebied bood het nieuwe model minder keuzemogelijkheden. De 1,3-liter viercilinder met 92 pk maakte plaats voor een 1.2 met 94 pk en de 102 pk sterke 1.5 kwam te vervallen. Vanaf 2012 werd er ook weer een Sport-versie met een 1,6-liter motor leverbaar, waarvan het vermogen was opgekrikt van 125 tot 136 pk.

Suzuki Swift verkopen - Verkocht het model een beetje?

Met ongeveer 5500 verkochte exemplaren, beleefde deze Swift in zijn eerste volledige verkoopjaar meteen zijn hoogtepunt. Zijn voorganger kwam in 2007 tot ruim 8800 stuks en een jaar later waren dat er nog 7800. Daarmee was de Japanse nieuwkomer succesvoller dan de Toyota Yaris en de Peugeot 207, maar bleef hij ver achter bij concurrenten als de Volkswagen Polo (ca. 26.000), Opel Corsa (ca. 13.000), Seat Ibiza en Ford Fiesta (beide ruim 13.000). Na 2011 boerde de Swift langzaam achteruit, van iets meer dan 4000 registraties in 2012, tot nog geen 1500 in 2017. De facelift van 2014 bracht geen kentering in de neergang teweeg.

Suzuki Swift varianten - Waar kon je uit kiezen?

Het leveringsprogramma van de Swift was lekker overzichtelijk. Het omvatte een driedeurs en een vijfdeurs carrosserie, waarvan de laatste verreweg het populairst was. Motorisch was de 1.2 favoriet. De relatief dure Sport-versie met de 1,6-litermotor vond minder gretig aftrek, maar de meest exclusieve Swift was en is de 1.3 DDiS met 1,3-liter dieselmotor.

Wat de uitrusting betreft, kun je de Base-uitvoering laten staan. Die heeft niet eens centrale vergrendeling, laat staan elektrisch bediende zijruiten of airconditioning. De Comfort-versie heeft die zaken wel, maar daarmee houdt de luxe meteen op. De Sportline voegt er metallic lak, lichtmetalen wielen, verwarmde (sport)stoelen en sleutelloze toegang aan toe. Voor een automatische klimaatregeling en cruisecontrol moet je op zoek naar een Swift in Exclusive- of Sport-trim. In de aantrekkelijk geprijsde actiemodellen Bandit, Business Edition en S-Edition kom je ook weinig tekort.

Na de facelift zette Suzuki de karige Base-versie bij het grofvuil. Vanbuiten herken je de vernieuwde Swift vooral aan de led-dagrijlichten onder de voorbumper en de richtingaanwijzers in de buitenspiegels. Gek genoeg gingen die retouches aan de 1.6 Sport voorbij.

Het grootste faceliftnieuws betrof de 1,2-litermotor. Die kreeg een hogere compressieverhouding en directe inspuiting door middel van twee injectoren per cilinder (DualJet). De vernieuwde viercilinder was 12 tot 14 procent zuiniger dan zijn voorganger en leverde iets minder vermogen (90 in plaats van 94 pk). Daar tegenover stond een vleugje meer koppel, bij een lager toerental (120 Nm bij 4400 tpm).

Ook nieuw in 2014: de vierwielaangedreven Swift AllGrip - in de Alpenlanden komen we hem weleens tegen, in de Benelux is het een exoot. De Swifts met 1,2-litermotor hadden standaard een handgeschakelde vijfversnellingsbak en waren tegen meerprijs leverbaar met een viertraps automaat. In de 1.6 Sport lag standaard een manuele zesbak.

Suzuki Swift problemen - Welke zwakke punten zijn er?



In algemene zin is de Suzuki Swift een bijzonder betrouwbare auto. Kampte de voorgaande generatie nog weleens met wat lichte roestproblemen, daar is sinds 2010 geen sprake meer van.

Waar sommige Swifts AZG wel nog steeds last van kunnen hebben, is een moeizaam schakelende versnellingsbak. De bakken zijn sowieso wat hakerig, maar als de transmissie opvallend dwars doet en bijgeluiden maakt, is er meestal iets aan de hand. Bij Swifts uit 2010 en 2011 ligt de oorzaak doorgaans bij de schakelstangen, bij latere modellen kan er sprake zijn van versleten synchromeshes. Wees hier vooral alert op bij de 1.6 Sport - die nodigt nu eenmaal uit tot een stevige rijstijl.

Door het gebrek aan turbo's, is de motortechniek relatief simpel en probleemloos. Het enige euveltje dat de ANWB Wegenwacht weleens tegenkomt, is een onwillige motor vanwege een stakende brandstofpomp. Meestal ligt de oorzaak simpelweg bij een loszittend contact. De ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, geeft aan dat er bij Swifts van 2011 tot 2015 regelmatig problemen met de accu en de bougies voordoen, maar ook daar krijgen we geen buikpijn van.

Suzuki Swift prijs - Wat kost een leuke uitvoering tweedehands?

Smaken verschillen, maar wij vinden de Swift een frisse verschijning, met een wat jeugdiger uitstraling dan veel concurrenten. En ook het rijgedrag past beter bij mensen die jong van geest zijn, dan bij automobilisten die ontzettend aan comfort hechten. Gelukkig zijn Swifts van deze generatie al redelijk betaalbaar.

Voor een 1.2 uit 2010 met minder dan 100.000 kilometer op de teller moet je tussen de 5500 en 7000 euro aftikken. Reken voor een vroege, maar frisse Swift Sport van deze generatie op vanafprijzen van 8000 euro. Wil je per se een Swift met van die blitse led-dagrijlichten van na de facelift, dan kun je terecht vanaf ongeveer 7000 euro. Alleen staat er dan meestal meer dan een ton op de klok. Voor 1000 tot 1500 meer heb je een minder ervaren exemplaar van na de facelift. Zie je een opvallend goedkope Swift, dan heb je waarschijnlijk te maken met een aircoloze Base-versie. Wat ons betreft geen aanrader.