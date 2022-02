Aankoopadvies tweedehands Toyota Yaris: problemen, uitvoeringen, prijzen

Denk na het lezen van de inleiding nu niet dat een gebruikte Toyota Yaris (P130) een koopje is. Hoewel de oudste exemplaren alweer ruim tien jaar oud zijn, is het lastig om er eentje te vinden onder de 5000 euro. Maar op de langere termijn blijkt de Yaris bijna altijd een goede investering. Je hoeft zelden de portemonnee te trekken voor reparaties, de motoren zijn vrij zuinig en de afschrijving is laag.

Dat de compacte Toyota een tikkeltje saai is, daar valt weinig aan te doen. Hoewel, net zoals je havermout lekkerder kunt maken door er dadels, plakjes banaan en pindakaas aan toe te voegen, kun je de Yaris met de juiste ingrediënten ook een beetje pimpen. Kies gewoon de lekkerste motor, een leuk kleurtje en een complete uitrusting. Dan krijg je een Yaris die vlot rijdt en er lang niet verkeerd uitziet.



Verkocht deze Toyota Yaris een beetje?

Het eerste volledige jaar dat het nieuwe model in de Nederlandse showrooms stond, werd de verkoop meer dan verdubbeld. Van 4600 kopers in 2011, sprong de Yaris in 2012 naar ruim 10.000 nieuwe klanten. Daarmee steeg de compacte Japanner van een 36ste naar een 9de plek in de nationale verkoophitparade.

Achteraf bleek dit meteen het hoogtepunt in zijn negenjarige carrière, want in 2013 volgde er een duikeling tot zo'n 6500 stuks en tot en met 2020 waren dat er gemiddeld 6300 per jaar. De eerste facelift van 2014 had nauwelijks invloed op de verkoopcijfers, maar na de tweede facelift (2017) maakte de Yaris wel weer een sprongetje naar boven. Door de jaren heen pendelde hij tussen de 12de en 22ste plaats in de ranglijst.

Welke varianten zijn er allemaal?

De Yaris P130 was er als driedeurs en vijfdeurs hatchback. Die driedeurs had de Nederlandse importeur net zo goed uit het leveringsprogramma kunnen laten. Ondanks een minderprijs van ruim 400 euro, was er geen hond die hem kocht, op een enkele schraalhans na.

Op motorisch gebied had je keus uit vijf varianten. De 1,0-liter driecilinder (69 pk) kon je alleen combineren met een handgeschakelde vijfbak. Met deze motor is de Yaris vooral geschikt voor stadsverkeer en binnenwegen met een inhaalverbod. De viercilinder 1.3 met zesversnellingsbak of traploze automaat heeft 30 pk meer, zodat niet elke inhaalmanoeuvre een hachelijk avontuur uitmondt.

Voor het eerst werd de Yaris ook leverbaar als Hybrid, voorzien van de 100 pk sterke aandrijflijn uit de tweede generatie van de Prius. Dankzij de hulp van een elektromotor, neemt de viercilinder 1.5 in de praktijk genoegen met ongeveer 5 liter benzine per 100 kilometer (circa 1 op 20). Dat klinkt netjes, maar het is een stuk minder zuinig dan de fabriekscijfers beloven. Vanbuiten was de Hybrid te herkennen aan een aangepaste bumper met een grotere grille. Net als zijn voorganger was de Yaris P130 ook weer leverbaar met een 90 pk sterke 1,4-liter D-4D-dieselmotor, maar die was in Nederland even populair als Ajax in Rotterdam.

Na de facelift van 2014 gaf een grotere, Hybrid-achtige grille álle Yarissen een wat brutaler smoelwerk. Aan de achterkant stalen led-lichtunits en een sportieve bumper met diffusor de show. De wielophanging was iets vergevingsgezinder voor korte hobbels en een betere geluidsisolatie zorgde voor meer rust aan boord. Het interieur was eveneens bijgepunt en de kleinste motor werd iets zuiniger.

Weer drie jaar later volgde een nieuwe opfrisbeurt, waarbij de voorbumper aan weerszijden voorzien werd van led-dagrijlampen. De achterlichten maakten een groeistuip en besloegen bijna de gehele wagenbreedte. In navolging van de concurrentie leverde Toyota zijn compacte hatchback voortaan ook met duotone lak. De 1,3-liter motor maakte plaats voor een zuinige 1.5 met 111 pk en de dieselversie verdween uit het gamma.

Vanaf 2018 kwam de peperdure (45.000 euro), driedeurs Yaris GRMN op de markt. Dit bommetje had een 212 pk sterke 1,8-liter turbomotor met 212 pk in z'n korte neusje. Grote zwarte wielen en een woeste zwart-rode striping moesten benadrukken dat dit geen gewone Yaris was. Vergeefse moeite, want op een paar notoire Toyota-fans na, keurde niemand het Japanse bommetje een blik waardig. Best jammer, want het bleek een leuk speledingetje.

De uitrustingsniveaus Acces en Comfort hebben alleen het allernoodzakelijkste aan boord. Voor airconditioning ben je minimaal aangewezen op de Now-versie, de Aspiration voegt daar onder meer cruisecontrol aan toe. De meeste verwennerij tref je aan in de Yaris Dynamic en Executive.

Wat zijn de zwakke punten van de Toyota Yaris?

Hét sterke punt van de Toyota Yaris als tweedehands auto is dat hij weinig zwakke punten kent. Wel loont het de moeite om bij auto's die relatief weinig kilometers hebben gereden, de remschijven op overmatige roestvorming te controleren. Een andere plek waar zich roest kan voordoen, is onder de nummerplaat op de achterklep.

Mocht je de keuzehendel van de automaat onverhoopt niet meer uit de P-stand kunnen krijgen, dan is dat geen reden voor paniek. Waarschijnlijk is slechts de remlichtschakelaar stuk. En anders heeft de accu zijn beste tijd gehad.

Als de accu van een Yaris met keyless start nog gezond is, maar de motor zich desondanks niet laat starten, kan het zijn dat de sleutel niet goed meer herkend wordt. In dat geval brandt er ook een oranje lampje in het instrumentarium. Houd de sleutel even tegen de startknop, en de kans is groot dat de motor zich wel tot leven laat wekken.

Mocht je de zeldzame pech hebben dat er wél iets serieus stukgaat aan je Yaris, dan ben je goed de sigaar, want de onderdeelprijzen liggen op een hoog niveau. Kwaliteit mag wat kosten …

Hoeveel kost een leuke Yaris?

Een vroege Yaris P130 1.3 VVT-i met minder dan 100.000 kilometer heb je vanaf ongeveer 7700 euro. De goedkoopste Yarissen van deze generatie kosten 5500 tot 6000 euro. Dan ligt er steevast een driecilinder motor in de neus en staat er anderhalve ton of meer op de teller. Reken voor een Yaris 1.5 Hybrid op vraagprijzen van minimaal 8750 euro.

Als wij moesten kiezen, kwam er in elk geval een Yaris van na de eerste facelift, vanwege de betere geluidsisolatie en het iets soepeler onderstel. Wie op de Yaris met de grote achterlichten valt, zit vast aan de versie van na de tweede facelift. Die kost minimaal 13 mille. Afhankelijk van de uitrusting en kilometerstand lopen de prijzen snel op tot 15.000 euro en meer.