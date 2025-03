Waarom Toyota ons nog even laat wachten op de elektrische Yaris

Nieuws

Toyota is druk bezig om meer elektrische auto’s aan zijn modellengamma toe te voegen. Ook de Toyota Yaris staat op de nominatie om volledig elektrisch te worden. Maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben …



Topman Andrea Carlucci van Toyota Motor Europe laat in gesprek met het Britse Autocar weten dat er op dit moment nog niet concreet gewerkt wordt aan een elektrische Yaris. Toyota heeft volgens de product- en marketingbaas bewust andere keuzes gemaakt: “We hebben ervoor gekozen om onze elektrische autoverkoop ​​te starten in de snelst groeiende segmenten." Volgens Carlucci is het nu dan ook niet het juiste moment voor een elektrische Yaris.

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief en volg ook alles over Toyota op de voet!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Drie nieuwe elektrische Toyota’s

Daarbij noemt de Toyota-topman specifiek het C-, D-, en E-segment. Deze segmenten heeft Toyota nu naar eigen zeggen gevuld met de nieuwe Toyota Urban Cruiser (zie artikel hierboven) en de Toyota C-HR+ (zie artikel hieronder), en de gefacelifte Toyota bZ4X. Een compacte elektrische Yaris past op dit moment niet binnen deze strategie.

… en drie mysterieuze EV’s onderweg

Toch blijft het niet bij deze drie elektrische modellen. Toyota heeft al aangekondigd dat er nog drie nieuwe EV's in de pijplijn zitten. Op een teaserafbeelding zien we de silhouetten van een pick-up, een SUV en een crossover met een coupé-achtige daklijn of een fastback. Deze modellen worden in 2026 onthuld. De introductie van de Urban Cruiser, C-HR+ en de vernieuwde bZ4X staat al voor dit jaar gepland.



Bekende namen van stal

Hoe de drie mysterieuze modellen er precies uitzien en hoe ze gaan heten, is nog niet bekend. Maar volgens Carlucci zal Toyota gebruikmaken van bekende modelnamen.

Grote kans dus dat de pick-up de naam Hilux gaat dragen, en de SUV zou de eerste elektrische Land Cruiser kunnen worden. Wanneer de Yaris aan de beurt is, blijft nog onduidelijk. Maar één ding lijkt zeker: de naam Yaris zal blijven bestaan.