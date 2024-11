Elektrische Toyota Land Cruiser kan er komen, zodra hij aan deze 3 eisen voldoet

Nieuws

Na 15 jaar is er eindelijk een nieuwe Toyota Land Cruiser. Daar is een goede reden voor, zegt Toyota's chief engineer Keito Moritsu. Hij blikt ook alvast vooruit op de opvolger, die misschien wel elektrisch wordt.



De beroemdste Toyota is inmiddels 73 jaar oud en na 15 jaar is er eindelijk een nieuwe Land Cruiser. Keito Moritsu legt uit waarom het zo lang duurde. “De Land Cruiser is te koop in meer dan 170 landen. Hij moet in extreme omstandigheden uit de voeten kunnen, van de bloedhete woestijn tot een ijskoude sneeuwvlakte. Als je door zo'n onherbergzaam gebied in rijdt, moet je zeker weten dat je veilig terugkomt. Compromissen sluiten we niet.”

Laat het maar aan de Toyota-techneuten over om het testwerk uitermate serieus te nemen. “We kijken zelfs hoe lang de auto kan doorrijden met een kapot onderdeel. Of hoe lang het duurt voor een onderdeel kapot gaat. Vervolgens verbeteren we dat onderdeel en gaan we weer testen tot het opnieuw breekt. Je kunt natuurlijk niet oneindig blijven testen, uiteindelijk moet je de auto een keer op de markt brengen. Maar niet voor we er vrijwel zeker van zijn dat hij moeiteloos opgewassen is tegen alle extreme omstandigheden waarin hij wordt gereden.”



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Elektrische Toyota Land Cruiser kan er best komen



Als er weer 15 jaar verstrijkt voordat er een nieuwe Land Cruiser komt, zitten we al in 2039. Hoewel er gemorreld wordt aan de plannen, is het nog steeds de bedoeling dat in 2035 in alle EU-landen alleen nog elektrische modellen in de showroom staan. Moet de Land Cruiser vrezen voor zijn voortbestaan in het elektrische tijdperk? Absoluut niet, verzekert Moritsu. “De Land Cruiser is onsterfelijk.”



De vraag is welke motor de Toyota tegen die tijd onder de kap heeft. “We bekijken alle opties, maar er is een basis. Dat is de heilige drie-eenheid: trekkracht, motorvermogen en een fatsoenlijk rijbereik. Een volledig elektrische versie of een Land Cruiser op waterstof kan er best komen, maar alleen als hij aan alle drie de eisen voldoet. Als we op één van die onderdelen water bij de wijn moeten doen, brengen we geen nieuwe Land Cruiser op de markt.”

In 2023 onthulde Toyota al een elektrische concept car van de Land Cruiser. Die had, in tegenstelling tot het huidige retro-model, juist een futuristisch uiterlijk. Moritsu wil nog niet verklappen wat de concrete plannen met deze auto zijn.







Volg het Toyota-nieuws op de voet met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Prijs Toyota Land Cruiser



Hoewel de Japanners met de Toyota Mirai en de Toyota bZ4X ook een waterstofauto en een batterij-elektrisch model in de gelederen hebben, heeft de Toyota Land Cruiser gewoon weer een dieselmotor onder de motorkap. De 2,8-liter viercilinder turbodiesel levert 180 pk, verbruikt officieel 10,6 liter diesel per 100 km (1 op 9,4) en heeft een CO2-uitstoot van 278 g/km.

Het Nederlandse belastingklimaat kennende, zal het je dan ook niet verbazen dat de nieuwe Toyota Land Cruiser op geel kenteken peperduur is: de vanafprijs bedraagt 180.995 euro. Wat dat betreft kun je beter in België wonen; daar vraagt de Toyota-dealer ‘maar’ iets meer dan 77.000 euro voor de Japanse terreinbeul.



Er is wel een luchtpunt voor Nederland. Toyota heeft al een mild hybride-aandrijflijn voor de nieuwe Land Cruiser in de achterzak. Daarbij wordt de 2.8 diesel voorzien van 48 volt mild hybride-technologie. Deze versie komt in het derde kwartaal van 2025.

We reden met de nieuwe Land Cruiser in Marokko. Houd onze website in de gaten, binnenkort volgt het testverslag.