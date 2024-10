Rijden met de duurste Toyota Hilux ter wereld

Nieuws

Dit is een handgebouwde Toyota Hilux met waterstofaandrijving waarvan maar tien prototypes zijn gemaakt. Een prijskaartje ontbreekt, maar tussen neus en lippen wordt het woord 'miljoen' genoemd. En wij mogen hem vies maken.

Hoe wordt de Toyota Hilux op waterstof gebouwd?

Een heel klein hoekje van de Toyota-fabriek in het Engelse Burnaston is lang afgeschermd geweest om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van de Toyota Hilux op waterstof. Tien zijn er met de hand gebouwd. Vijf daarvan worden gebruikt voor praktijktesten om te beoordelen of het model uiteindelijk aan alle gestelde eisen voldoet.

De vijf andere versies worden wereldwijd ingezet voor demonstraties. Twee daarvan deden onlangs Nederland aan en wij mochten instappen voor een kennismakingsrit over asfalt en door de blubber, ondanks het gegeven dat het prototype geen vierwielaandrijving heeft. Dat de achterwielaangedreven pick-up niet onder de indruk is van de modder, de gladde heuvels, de diepe bandensporen en de takkenbossen die we tijdens de offroad-sessie tegenkwamen, heeft onder andere te maken met de vloeiende krachtontwikkeling.

Hoever kun je rijden op waterstof?

Het vermogen van 182 pk en het koppel van 300 Nm zijn vanaf de onderste toeren beschikbaar en elektronica zorgt voor gecontroleerde bewegingen van de achterwielen. De oplettende lezer ziet dat dit dezelfde cijfers zijn als voor de Toyota Mirai, de personenwagen op waterstof. Dat klopt. Ook de actieradius na een paar minuten tanken is vergelijkbaar: 600 kilometer.

Wanneer Toyota de Hilux Hydrogen (waterstof) op de markt brengt in een van de komende jaren, dan zal vierwielaandrijving wél beschikbaar zijn. Volgens een van de ontwikkelaars die bij de test aanwezig was, wordt de volgende generatie brandstofcel een stuk kleiner waardoor er ruimte ontstaat om alsnog elektromotoren op de vooras toe te voegen.

Rijdt een waterstofauto anders?

Niet echt. Het voelt als een elektrische auto. De speciale Hilux trekt op asfalt zachtjes zoemend op en tijdens het rijden op constante snelheid hoor je niks. Omdat de cilinders waarin de waterstof wordt opgeslagen in het chassis zijn verwerkt, ontstaat een laag zwaartepunt waardoor de pick-up stevig en prettig op de weg ligt.

De waterstofversie is even lang en breed als de brandstofversie van de Xtra Cabine-versie: respectievelijk 5325 mm en 1855 mm. Wel levert hij iets in op de ruimte in de laadbak. De batterij die de opgewekte stroom opslaat, is namelijk in de laadbak geplaatst. Maar ook dit euvel wordt opgelost voor de serieproductie begint.

Wat gaat de Toyota Hilux op waterstof kosten?

Wanneer de serieproductie gaat beginnen, is nog niet bekend. Tot die tijd wordt er niet gesproken over verkoopprijzen. Nog even geduld dus.