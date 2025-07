KOR regeling bedrijfsauto: hoe werkt het precies?

Nieuws

Ben je zzp’er en overweeg je een bestelwagen met grijs kenteken? Dan is het belangrijk om te weten wat de Kleineondernemersregeling (KOR) betekent. Deze regeling kan fiscaal voordeel opleveren, maar heeft impact op de btw-aftrek van je bus. We zetten de voor- en nadelen op een rij.

Wat is de KOR regeling?

De KOR is bedoeld voor kleine ondernemers met een omzet van maximaal 20.000 euro per jaar. Als je je aanmeldt voor deze regeling, hoef je geen btw te rekenen aan klanten én geen btw-aangifte te doen. Dat vereenvoudigt je administratie. Dat klinkt aantrekkelijk, maar er zitten ook haken en ogen aan — vooral als je investeert in een bestelwagen.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Bestelwagen op grijs kenteken: btw-voordeel

Een bestelwagen op grijs kenteken (lichte bedrijfsauto) biedt normaal gesproken flinke fiscale voordelen. Denk aan:

terugvorderen van btw bij aankoop van de bus

lager motorrijtuigenbelastingtarief

aftrek van autokosten als bedrijfskosten

Echter, als je gebruikmaakt van de KOR mag je géén btw vragen. En daarom ook niet aftrekken. Koop je dus een nieuwe of gebruikte bestelbus terwijl je in de KOR zit, dan kun je de btw op die investering niet terugvragen. Voor een bus van 30.000 euro (ex. btw) betaal je dus 6.300 euro extra door misgelopen btw-teruggave.

Voordelen van de KOR

Geen btw-aangifte

Prijzen voor klanten vaak aantrekkelijker zonder btw

Marge gaat omhoog omdat je geen 21 procent btw hoeft af te dragen

Interessant bij lage kosten en beperkte investeringen

Nadelen van de KOR bij een bus

Geen btw-teruggaaf bij aanschaf of onderhoud

Niet interessant bij grote investeringen, zoals een nieuwe bestelwagen

Voor zakelijke klanten ben je minder interessant omdat die wel btw kunnen verrekenen.

Laat je goed voorlichten

De KOR kan interessant zijn voor zzp’ers met weinig kosten en lage omzet, maar is minder geschikt als je een bestelwagen op grijs kenteken aanschaft. Overweeg je een bus te kopen of leasen? Dan is het vaak voordeliger om geen gebruik te maken van de KOR, zodat je de btw kunt terugvragen. En laat je goed voorlichten. Bespreek het bijvoorbeeld met je boekhouder. Elke situatie verschilt en jouw boekhouder kent jouw financiële situatie het best.