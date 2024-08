Bedrijfsauto privé rijden, kan dat?

Nieuws

Een bedrijfswagen op grijs kenteken. Geen bpm, laag tarief wegenbelasting. Wie wil dat niet? Inderdaad, iedereen. Maar kun je een bedrijfsauto wel privé rijden?

Ja en nee. Ja, iedereen mag een bedrijfsauto rijden. Nee, alleen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, pluk je er de vruchten van. Zoals de bpm-vrijstelling, hoewel die per 1 januari 2025 komt te vervallen. En de lagere wegenbelasting. Hoe zit dat nou?

Bedrijfsauto privé rijden: alleen voor ondernemers

De regels over wie wel of geen voordeel heeft bij het grijs kenteken, zijn duidelijk. Volgens de Belastingdienst maak je alleen aanspraak op het bestelautotarief als je ondernemer bent voor de omzetbelasting (btw), een btw-nummer hebt en je de bedrijfswagen voor meer dan 10 procent van de jaarlijks verreden kilometers voor je onderneming gebruikt.

Geen bpm-vrijstelling

Het is dus van wezenlijk belang dat je ondernemer bent. Privépersonen hebben daarom geen toegang tot deze regeling. Maar dat wil niet zeggen dat je geen busje mag rijden. Alleen je betaalt de volle mep aan wegenbelasting. En je hebt geen recht op de bpm-vrijstelling. Zoals ondernemers dat vanaf 1 januari 2025 ook niet meer hebben op bestelwagens met verbrandingsmotor.

Restant bpm na vijf jaar

Wel heb je mogelijk voordeel wanneer je een busje koopt dat ouder is dan vijf jaar: dan hoeft het restant van de nog niet afgeschreven bpm – die je als particulier zou moeten bijbetalen – niet meer betaald te worden. Dat kan net wat schelen in de portemonnee.

Grijs kenteken en handicap

Een uitzondering is er voor privépersonen die in verband met een handicap afhankelijk zijn van een busje. Die kunnen wel gebruikmaken van de verlaagde, kwarttarief, motorrijtuigenbelasting. Hiervoor vraag je een ontheffing aan bij de Belastingdienst.

Hardere vering hoort bij bedrijfswagen

Het is dus zo dat je een iets oudere bedrijfswagen mogelijk voor een aantrekkelijker prijs vindt vanwege de vijfjaarsregeling van de bpm. Maar let wel: hoewel een moderne bedrijfswagen op het gebied van comfort, veiligheid en luxe niet veel onderdoet voor een personenauto, is dit bij oudere modellen nog wel eens anders. Rij- en windgeluid en minder zicht rondom zijn zaken om rekening mee te houden. Bovendien zijn veel bedrijfswagens net iets harder geveerd omdat er vaak veel belading in moet.

Maak een flinke proefrit met gebruikte bedrijfswagen

Maar ben jij op zoek naar laadruimte plus en rijd je toch vaak alleen of met z’n tweetjes, dan loont het zeker om naar een gebruikte bus te kijken. Maar ga er altijd een flinke proefrit mee maken om uit te vinden of de bus van je keuze ook reuze is.