Elke bestelbus van Mercedes-Benz trakteert op een vleugje S-klasse

Wat hebben een bestelwagen van Mercedes-Benz en de luxe S-klasse gemeen? Het MBUX-multimediasysteem draait op dezelfde software. Dat zegt veel over het belang dat Mercedes-Benz hecht aan zijn bedrijfswagens. Slimme digitale functies maken het rijden extra comfortabel en efficiënt.

Het Mercedes-Benz MBUX-multimediasysteem is het digitale commandocentrum om rijders te ondersteunen. Niet alleen voor het gemak, maar ook om ondernemers werk uit handen te nemen. Onderweg en administratief. Je hoeft het je Mercedes maar te vragen.

Digitale hulp én grappen

'Hey Mercedes, bel kantoor'. Het is de eenvoudigste opdracht voor de in MBUX geïntegreerde spraakassistent. Wil je de airco aan- of juist uitzetten? De temperatuur een graadje hoger of lager? Een ander nummer uit je Spotify-lijst? Het zijn slechts topjes van de digitale ijsberg. Het systeem zorgt zelfs voor entertainment. Zeg maar eens 'hey Mercedes, vertel eens een goede grap'. De eerste reactie is 'sorry, maar mijn engineers waren Duitsers', maar daarna gaat het toch echt los.

Betalen zonder uitstappen

Nog zo'n tijdbesparende functie: tank- of laadsessies betaal je eenvoudigweg via het MBUX-systeem, zonder in de rij te staan in de shop. Met 'Fuel & Pay' en 'Mercedes me Charge' ben je sneller weer onderweg naar je volgende klus. En met Live Traffic Information vermijd je files en krijg je altijd de snelste route, automatisch aangepast op de actuele verkeerssituatie.

Navigatie op maat van jouw bus

Rijd je met een aanhanger of een extra hoge Sprinter? Het systeem houdt rekening met de afmetingen en het gewicht van je voertuigcombinatie. Zo vermijd je automatisch lage tunnels, smalle wegen of bruggen met gewichtsbeperkingen. Ook kun je via de functie 'Send2Car' vooraf adressen naar je bus sturen – ideaal als je een route voorbereidt vanaf je laptop of telefoon.

Elektrisch rijden met slimme functies

Rijd je elektrisch? Dan krijg je toegang tot nog meer digitale slimmigheden. De Intelligent Range Assistant berekent realtime je actieradius, inclusief laadtijden en -locaties. Met de laadinstellingen en pre-entry klimaatregeling kun je voor je vertrek de ideale temperatuur instellen. Zo stap je altijd in een aangename gekoelde of voorverwarmde cabine, klaar voor een nieuwe werkdag.

MBUX op alle Mercedes-Benz bedrijfswagens

MBUX is beschikbaar op alle bedrijfswagens van Mercedes-Benz. De functies kunnen verschillen en sommige diensten zijn alleen met een abonnement leverbaar. Bij elk Van ProCenter van Mercedes-Benz kunnen ze je er alles over vertellen.