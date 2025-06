Nieuws

Als zzp’er met een bestelbus is het verleidelijk om snel wat spullen achterin te gooien en op pad te gaan. Maar een onjuist geladen bus is niet alleen gevaarlijk, je kunt er flinke boetes voor krijgen. Dit is waar de politie op let.

Is de lading goed gezekerd?

Een losse boormachine of een stapel gipsplaten kunnen bij een noodstop veranderen in een projectiel. Daarom moet de lading altijd goed vastzitten. De politie kijkt of je spanbanden, netten of sjorogen gebruikt. Losse spullen zonder zekering zijn direct reden voor een boete — en mogelijk zelfs een rijverbod tot het is opgelost.

Boete bij overbelading

Veel zzp’ers laden hun bus tot de nok toe. Maar je mag nooit boven het maximaal toegestane gewicht (het GVW) van je bus komen. Hoeveel dit is, vind je op je kentekenbewijs. Bij een controle wordt je bus gewogen. Blijkt dat deze te zwaar is, dan kan dit leiden tot een boete en zelfs het stilzetten van het voertuig. Als je bus maximaal 10 procent te zwaar beladen is, mag je al 200 euro aftikken.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Verdeel de lading

Het gaat niet alleen om hoeveel je vervoert, maar ook waar je het legt. Lading moet zo dicht mogelijk bij de vloer en de wanden worden geplaatst, zodat de bus stabiel blijft. De politie let op scheefhangende voertuigen of duidelijk ongelijk verdeelde lading.

Extra aandacht: gevaarlijke stoffen of scherpe materialen

Werk je met gasflessen, chemische producten of scherpe gereedschappen? Dan moet dat extra goed verpakt en bevestigd zijn. Denk aan afsluitbare boxen of compartimenten. Sommige stoffen vallen zelfs onder ADR-wetgeving (Europese regels rond vervoer gevaarlijke stoffen). Dan gelden aparte regels die streng gecontroleerd worden.

Waarom is juist beladen belangrijk?

Het gaat niet altijd meteen over boetes. Vaak krijg je eerst een waarschuwing als je het niet te bont maakt. Belangrijkste is namelijk veiligheid. Zorg daarom voor een goede inrichting met rekken, sjorogen en opbergvakken. Dit is geen luxe, maar noodzaak. Een kleine investering in ladingzekering bespaart je niet alleen boetes, maar vooral veel gedoe. Elke keer dat je van de weg wordt gehaald, kost het je minimaal tijd. Check daarom regelmatig of je uitrusting nog in orde is. En neem de tijd om goed te laden, zelfs als je haast hebt.