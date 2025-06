Vijf podcasts die het rijden voor zzp'ers leuker maken

Nieuws

Breng je als bakker je baksels aan huis? Rij je naar je volgende verbouwing? Wacht die lekkage op een deskundige reparatie? Onderweg zijn is het perfecte moment om je vakkennis te plussen. Of om inspiratie op te doen. Dit zijn 5 interessante podcasts voor ondernemers.

Tijdens het rijden, op een van die vele momenten dat je pauzeert, wanneer je moet wachten tussen klussen door: luister naar een podcast. Om bij te blijven op je vakgebied of te horen hoe andere ondernemers het aanpakken. Ben je alle gepraat over je vak zat? Ontspan dan met een humoristische podcast of een over spannende zaken. De keuze is reuze en het maakt rijden leuker.

De podcasts uit deze top 5 zijn te vinden op zeer veel verschillende podcast-platforms, waaronder Spotify, Apple Podcast en Podcast.nl

1. WinwinST

Een podcast over geld, ondernemerschap en mindset. Met veel praktische tips en advies, voor ondernemers in allerlei sectoren.

2. Rompslomp

De makers van deze podcast ervaren vaak zelf hoeveel rompslomp het ondernemen met zich meebrengt. Vooral wat administratie betreft. Zij bouwden daarom niet alleen een eenvoudig te gebruiken boekhoudpakket, maar geven in hun podcasts vooral veel tips. Wanneer overstappen van zzp naar BV? Hoe maak je je plannen winstgevend? Je hoort de knaken al rollen tijdens het rijden.

3. De Ondernemers Gym

De podcast De Ondernemers Gym spreekt met experts over allerlei onderwerpen die een ondernemer bezig houden. Hoe bouw je succesvol aan je merk? Hou houd je als ondernemers alle ballen in de lucht? De kunst van koude acquisitie, een nachtmerrie voor veel ondernemers, en veel meer interessante onderwerpen maken je reistijd nuttig.

4. Echt gebeurd

Geen zin in ladingen bedrijfsinformatie? Luister dan eens naar de podcast Echt Gebeurd. Interviews met gewone mensen die iets bijzonders of grappigs hebben meegemaakt. Je kunt je zelf er zelfs voor opgeven. Korte en langere verhalen, ideaal voor als je aan de snellader hangt.

5. Spannende podcasts

Wie houdt van spannende, waargebeurde verhalen, kan zijn of haar hart ophalen in de podcastwereld. Bijvoorbeeld over nog onopgeloste misdaden, zoals in de podcast Cold Cases: Tegen het licht, uitgebracht door de Peter R. de Vries Foundation. Klamme handen gegarandeerd. Dus alleen luisteren als het stuur niet in handen is.