Iveco eJolly en eSuperJolly (2026) zijn gloednieuw en toch ook weer niet

De Italiaanse bestel- en vrachtwagenfabrikant Iveco is vooral bekend in de markt boven 3,5 ton. Maar dat gaat veranderen. Nadat eerder de lichte eMoovy het levenslicht zag, is het nu tijd voor twee nieuwe lichte bussen, de eJolly en de grotere eSuperJolly.

Net zoals de eMoovy zijn de Iveco eJolly en eSuperJolly geen eigen bedenksels, maar 'geleend'. De eMoovy komt uit de Hyundai-fabriek, de beide Jolly's uit die van Stellantis. In ons land zijn ze al bekend onder Peugeot Expert en Opel Vivaro (eJolly), en Fiat Ducato en Citroën Jumper (eSuperJolly). Wie de strip Lucky Luke kent, kan een glimlach niet ontgaan: zijn paard heet Jolly Jumper.



De Iveco eMoovy wordt op de weg gezet als chassis-cabine: je mag er je eigen (bak)constructie op bedenken. Tot 3,5 ton, net zoals de nu gepresenteerde nieuwe gesloten bestelwagens, de middelgrote eJolly en grotere eSuperJolly.

Beide bussen zijn elektrisch. Ideaal voor stadsdistributie, maar met actieradiussen tot 420 km net zo goed geschikt voor regionaal vervoer en zelfs landelijke ritten. Nog wel even geduld. De eSuperJolly is beschikbaar vanaf Q1 2026, de eJolly volgt in Q2 2026.

Prijs Iveco eJolly en eSuperJolly (2026)

Prijzen zijn nog niet bekend, wel wat summiere technische gegevens:

Iveco eJolly

GVW tot 3,2 ton

Laadvermogen tot 1.175 kg

Actieradius tot 352 km (keuze uit 49 of 75 kWh batterij)

Snelladen tot 100 kW

Iveco eSuperJolly

GVW tot 4,25 ton

Laadruimte tot 17 m3

Laadvermogen tot 1.400 kg

Actieradius tot 420 km met 110 kWh batterij

Technische gegevens lenen

Natuurlijk wil je ook de inhoud van de laadruimte van de eJolly weten. Of het snellaadvermogen van de eSuperJolly. Die vermeldt Iveco niet in het eerste persbericht, die lenen we daarom maar even van de vergelijkbare Stellantis-bussen:

Laadruimte Iveco eJolly: tot 6,6 m3

Snelladen Iveco eSuperJolly: tot 150 kW

Slimme oplossing van Iveco

Dat de nieuwe Iveco's uit Stellantis-stal komen, is iets heel normaals. Ook Toyota speelt leentjebuur met de Proace-versies. Het grote voordeel is dat je geen ontwikkelingskosten hebt en je een beproefd product ombouwt tot een model dat past bij de uitstraling van jouw merk.

Dat scheelt niet alleen geld, maar in het geval van Iveco hoeven klanten niet meer buiten de deur te shoppen voor een kleinere bus, maar krijgen ze er gewoon weer een Iveco bij. Zelfde dealer, zelfde service, zelfde connectiviteitsmogelijkheden.