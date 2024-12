Nieuws

De elektrische Toyota Proace Worker is het middelpunt in de bestelwagenlijn van het merk. Deze bus richt zich op het meest populaire marktsegment en moet daardoor van uitstekende kwaliteit zijn. Of dat inderdaad het geval is, ontdek je hier.

Wat valt op aan de Toyota Proace Worker Electric Long (2024)?

De lengte van onze testbus is het eerste wat in het oog springt: 5.329 mm. Dit is de verlengde versie, de Proace Worker Long. Een lengte waarmee hij net onder zijn grote broer zit, de Proace Max (5413 mm). De compacte Worker-variant is 350 mm korter, wat direct verschil maakt in laadruimte. De Long biedt 6,1 kubieke meter laadcapaciteit, terwijl de korte versie 5,3 kubieke meter vervoert. Opmerkelijk: het tussenschot steekt uit ten nadele van de laadruimte (zie foto's bij vraag 4).

Verder valt het ontwerp op. De kolossale grille en het 'opstapje' naar de motorkap erboven, geven de bus en moderne en robuuste uitstraling. Vanaf de A-stijl is functionaliteit echter leidend, met rechte lijnen om de laadruimte zo groot mogelijk te maken.

Wat is er goed aan de Toyota Proace Worker Electric Long?

Ondanks zijn formaat rijdt de Proace als een personenauto. Zelfs onbeladen blijft hij stabiel op de weg en is het sturen uiterst precies. In de Sport-stand wordt rijden een plezier, al gaat dit ten koste van de actieradius.

De standaard actieradius is 230 km (WLTP), maar met de optionele 75 kWh-accu, zoals in onze testbus, kan dit oplopen tot 350 km. Dankzij de regeneratiestanden die je bedient met flippers achter het stuur, kun je extra kilometers winnen tijdens stadsritten. Snelladen gaat met een snelheid van maximaal 100 kW.

De stille elektrische aandrijving maakt het rijden aangenaam, zeker voor wie lange dagen achter het stuur doorbrengt. De bestuurdersstoel is stevig, goed verstelbaar en voorzien van een armsteun (vanaf het Navigator-niveau). De bedieningselementen en displays zijn overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.

Ook het interieur biedt praktische voordelen. Denk aan opbergruimtes, een dichte laadkabelopbergruimte onder de bijrijdersbank, en schuifdeuren aan beide zijden.

Wat kan beter aan de Toyota Proace Worker Electric Long?

De testversie, de een-na-duurste uitvoering, mist essentiële functies zoals een achteruitrijcamera, dodehoekwaarschuwing en parkeersensoren aan de voorzijde. Zeker met de stompe neus is het lastig om afstanden goed in te schatten.

Daarnaast brengt de keuze voor de grotere accu een lager laadvermogen met zich mee: van 1.223 kg naar 1.027 kg. Het maximale trekgewicht blijft wel 1.000 kg (geremd).

Wat is de prijs van de Toyota Proace Worker Electric Long?

De Proace Worker Long Comfort (50 kWh) is verkrijgbaar vanaf € 39.900. Voor extra functies zoals een digitaal instrumentencluster, Apple CarPlay/Android Auto en een multimediascherm moet je kiezen voor de Navigator-uitvoering (€ 46.900, zoals getest). Alle prijzen zijn exclusief btw en bpm.

Met een vanafprijs van € 38.800 voor de korte versie is de Proace zo’n acht mille voordeliger dan concurrenten zoals de Volkswagen e-Transporter en Ford E-Transit. De Maxus eDeliver 5 biedt een nog scherpere instapprijs, vanaf € 34.750. Dit model laat wel iets te wensen over in rijderscomfort, zoals in de eDeliver 5-test duidelijk werd.

Wat vind ik zelf van de Toyota Proace Worker Electric Long (2024)?

De Toyota Proace Worker Electric Long Navigator Extra Range is een hele mond vol en een erg prettige bus om te rijden. Relaxed vanwege de goed aanvoelende wegligging, prettige besturing, de afwezigheid van dieselgeluid en -rammel en de intuïtieve bediening. Wat eigenlijk echt niet meer mag ontbreken, is een achteruitrijcamera, parkeersensoren aan voorzijde en dodehoekwaarschuwing. Maar daarvoor heb je de € 3500 duurdere Long Professional Extra Range nodig, want de onderdelen zijn (nog) niet los leverbaar. Iets om te overdenken in het drukke verkeer.