Geen gedoe met kabels: dit zijn de 3 beste draadloze Apple CarPlay dongles

CarPlay is de eenvoudigste manier om je smartphone in de auto te gebruiken. Normaal gesproken heb je een kabel nodig om verbinding te maken, maar met de drie onderstaande dongles, zoals die van Buddi, kun je CarPlay volledig draadloos gebruiken.

Waarom kiezen voor draadloze CarPlay in je auto

Het gemak van CarPlay is iets waar we in onze auto's niet meer zonder kunnen. Je verbindt jouw iPhone met de autoradio, waarna het volledige scherm door je smartphone wordt overgenomen. Zo gebruik je je iPhone op een veilige manier in de auto, met dezelfde vertrouwde interface als altijd.





Helaas werkt CarPlay vaak alleen via een bekabelde verbinding. Het voordeel is dat je je iPhone daarmee direct oplaadt, maar tijdens het rijden wil je natuurlijk liever zo min mogelijk gedoe met kabels. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg aanbieders die, met behulp van een dongle, zelfs in de meest simpele auto draadloze CarPlay mogelijk maken. Hieronder hebben we de drie beste dongles op een rij gezet.

1. Buddi Play 2: voor 99,95 euro

De Buddi Play 2 is speciaal voor auto’s die al uitgerust zijn met een ingebouwd Apple CarPlay systeem met bedrade ondersteuning. Met deze draadloze dongle heb je voortaan geen gedoe meer met kabels tijdens het rijden.





Dankzij de 5 GHz en 2,4 GHz verbinding profiteer je van een betrouwbare en snelle overdracht van muziek en andere gegevens. Het touchscreen en eventuele stuurknoppen blijven bruikbaar zonder enige vertraging. De Buddi Play 2 is geschikt voor zowel Apple Carplay als Android Auto. Deze handige dongle haal je nu in huis bij GSMpunt voor €99,95.

Bekijk de Buddi Play 2 bij GSMpunt

2. CarlinKit 4.0: voor 50 euro



De Carlinkit 4.0 dongle maakt het mogelijk om draadloos gebruik te maken van Apple CarPlay, mits je auto al uitgerust is met de originele CarPlay-functie. Hierdoor kun je eenvoudig en zonder kabels verbinding maken met je smartphone. Deze dongle is compatibel met 98% van de CarPlay-systemen en kan eenvoudig worden aangesloten via USB-C, wat zorgt voor een snelle en gemakkelijke installatie.





Wanneer je de dongle aansluit, wordt hij automatisch gekoppeld aan je smartphone zodra je de auto opstart. Dit zorgt voor een veel soepelere rijervaring, omdat je zonder gedoe met kabels eenvoudig toegang hebt tot al je apps en functies op je iPhone. Je kunt daardoor handsfree bellen, navigeren en muziek afspelen.

Bekijk de CarlinKit 4.0 bij Bol

3. CarPlay draadloze adapter: voor 39,99 euro

De CarPlay Adapter van Amazon is een handige en budgetvriendelijke oplossing om bekabelde Apple CarPlay systemen om te zetten naar een met een draadloze verbinding. Je kunt je iPhone eenvoudig aansluiten op de adapter, waardoor je toegang krijgt tot alle functies van CarPlay. Deze adapter is geschikt voor diverse automodellen en maakt automatisch verbinding wanneer je de auto start. Let op: deze dongle is alleen geschikt voor iOS.



Bekijk de CarPlay adapter bij Amazon