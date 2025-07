Dit Hyundai-trucje past Mercedes-AMG toe om een EV minder saai te maken

Nieuws

Om liefhebbers van sportwagens in een elektrische auto te krijgen, moet je rare capriolen uithalen. Mercedes-AMG probeert het op een manier die ook Hyundai al had bedacht.

Een elektrische auto is stil en comfortabel, maar dat is nu precies wat je niet wilt als je een sportwagen koopt. Het levert automerken hoofdbrekens op. Met het geluid van een verbrandingsmotor kun je eindeloos variëren. Maar hoe hard je ook rijdt in een EV, de elektromotor laat nauwelijks van zich horen.

Terwijl liefhebbers van sportwagens juist in hoger sferen raken van het geluid van een V6, V8 of V12. Zoals schakelen via een ouderwetse pook of peddels aan het stuur ook een sensatie teweeg kan brengen. Maar een elektromotor heeft geen overbrenging en dus hoef je niet te schakelen.

Hyundai Ioniq 5 N schakelen

Hyundai was het eerste merk dat daar iets op verzon met de Hyundai Ioniq 5 N (650 pk). Als je in deze auto N-e-shift activeert, simuleert het systeem een achtversnellingsbak. Daardoor kun je via de schakelpeddels het vermogen perfect over de beide assen verdelen. Een sperdifferentieel ervoor dat de wielen niet doorslippen terwijl ze al dat vermogen verwerken. Het is zo nep als wat, maar de autopers was lyrisch.

Geluid AMG V8 nagebootst

Nu is ook Mercedes overstag. Om liefhebbers warm te krijgen voor de AMG-modellen, wordt een kunstmatige trukendoos opengetrokken. En dus krijgt de productieversie van de concept car GT XX (2026) een V8-geluid dat net zo echt is als het gebit van je 100-jarige overgrootmoeder. De supersportwagen heeft luidsprekers in de koplampen om het geluid van een AMG-V8 na te bootsen. Verder worden net als bij de Hyundai Ioniq 5 N schakelmomenten gesimuleerd.

Markus Schäfer, technische baas van AMG, legde aan Autocar uit wat het plan is. “De auto moet authentiek aanvoelen op het gebied van vermogen, rijeigenschappen en prestaties op het circuit,” zei hij. “Maar AMG draait ook om emotie, om geluid, trillingen en rauwheid – en dat is precies wat je ook van deze auto mag verwachten. De GT XX biedt alles wat je nu ook krijgt in een AMG-model met V8 of V12.”

Maar of de kopers erin tuinen, durft zelfs Schäfer niet te zeggen. “Het is een uitdaging om echte V8-liefhebbers warm te krijgen voor een elektrische auto. Met een puur elektrische auto lukt dat sowieso niet.”

AMG GT met 1360 pk

De Mercedes-AMG GT XX maakt gebruik van drie axiale fluxmotoren, een technologie die Mercedes deels overnam van de Britse elektromotorenwhizzkids van YASA. Deze motoren zijn compacter, lichter en krachtiger dan de klassieke radiale types.

Ze nemen maar een derde van de ruimte in, maar leveren een piekvermogen van meer dan 1.360 pk. Daarmee is de AMG GT XX in staat tot een topsnelheid van ruim 360 km/h.