Dit onbekende premiummerk vernedert BMW en Mercedes

Dat het niet zo lekker gaat met westerse automerken in China, is inmiddels wel bekend. Maar dat BMW en Mercedes worden afgetroefd door een piepjong Chinees merk, is toch wel extra pijnlijk.

Jarenlang tikten de Duitse premiumreuzen lachend hun verkoopdoelen op de Chinese markt af. Inmiddels ziet het er allemaal een stuk minder rooskleurig uit.



Auto's van Europese merken worden door jongere Chinezen beschouwd als 'iets voor oude mensen'. Zij lopen dan ook eerder warm voor merken van eigen bodem. En niet zomaar een beetje: BMW en Mercedes werden in 2024 volledig zoek gereden door een merk dat vier jaar geleden nog niet eens bestond.



Aito bestormt de Chinese premiummarkt

Maak kennis met Aito. Nooit van gehoord? Je bent niet de enige. Zelfs wie regelmatig leest over Chinese merken als Xpeng, Xiaomi of Nio, zal dit jonge premiummerk waarschijnlijk niet op de radar hebben.



Aito ontstond ook pas in 2021, toen techgigant Huawei een samenwerking begon met Seres Group, dat begonnen was onder de naam SF Motors.

Seres ook in Nederland verkocht

Ook in Nederland was Seres actief. Het merk probeerde hier van 2020 tot 2024 de Seres 3 te slijten, een elektrische midi-SUV. Wij waren niet heel enthousiast en dat gold ook voor de rest van Nederland. Volgens de RDW stonden er in 2024 slechts 88 stuks van de Seres 3 op Nederlands kenteken.



Seres gaf in 2024 aan dat het zijn gamma voor de Nederlandse markt ging uitbreiden met de 5 en de 7, maar vooralsnog hebben we daar niets van gemerkt. Sterker nog, de website van Seres Nederland is 'under construction'.

Submerk Aito is een knaller

Op de thuismarkt China vergaat het Seres een stuk voorspoediger, zeker met het submerk Aito. En dat mag best opmerkelijk heten. Want als twee bedrijven zonder enige ervaring in het bouwen van luxe auto’s samen een premiummerk beginnen, klinkt dat niet heel vertrouwenwekkend.



Toch verkoopt Aito in China meer luxeauto’s dan de gevestigde namen uit München en Stuttgart. Volgens cijfers van het Amerikaanse zakenmedium Bloomberg heeft Seres Group in die drie jaar z’n verkoop verdrievoudigd tot 427.000 auto’s. En Aito was de motor achter dat succes.

2024: het jaar van Aito

In 2024 verkocht Aito 151.000 premiumauto’s. Volgens de Chinese normen gaat het dan om modellen die meer dan 500.000 yuan kosten (zo’n 61.000 euro). Daarmee was het merk de absolute nummer één in het luxesegment. BMW volgde op plek twee met 145.000 stuks.

Mercedes moest genoegen nemen met 127.000 exemplaren. Land Rover bleef steken op 50.000. Porsche, dat het momenteel flink voor de kiezen krijgt in China, eindigde als vijfde met slechts 48.000 auto’s.

Aito M9 concurrent voor dikke Duitse SUV's

Die verkoopboost is grotendeels te danken aan de Aito M9, een luxe-SUV van het formaat BMW X7. In het interieur prijkt een dashboard met drie schermen, en onderhuids kun je kiezen uit een elektrische aandrijflijn of een variant met range extender – precies zoals de Chinese koper het graag ziet.

In 2025 wil Aito de druk verder opvoeren. Er is inmiddels ook een iets kleinere versie van de M9 gelanceerd, de M8. De verwachtingen zijn hoog, al heeft ook Aito te maken met een afkoelende markt en een allesverslindende prijzenoorlog.

Maar één ding is zeker: dit is geen toevalstreffer en de Duitsers mogen zich serieus zorgen maken. In elk geval op de Chinese markt. In Europa zien we het zo'n vaart niet lopen, maar ook dat is geen reden om met de armen over elkaar te gaan zitten.