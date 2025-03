Oersterke caravantrekkers: deze 5 tweedehands krachtpatsers kunnen 1600 tot 2000 kg aan

Inspiratie

Zelfs als je geen supergrote of -zware caravan hebt, is het wel fijn als je trekauto wat overheeft. Niet alleen qua aanhangergewicht, maar ook in koppel en vermogen. Dat is óók buiten vakantietijd prettig.

Is je huidige caravantrekker wegens gevorderde leeftijd aan vervanging toe? Of heb je een zwaardere caravan aangeschaft en heb je een zwaardere trekauto nodig? Een andere mogelijkheid is dat je je diesel wilt verruilen voor een benzineauto of plug-in hybride prima.



Wij gaan op Marktplaats.nl op zoek naar auto's met een trekgewicht van minimaal 1600 kilo. Daarnaast houden we een maximale tellerstand van 250.000 kilometer aan.

Hoe wordt het trekgewicht bepaald?

Bij de aanschaf van een auto waaraan je een paar weken per jaar een caravan hangt, is trekgewicht uiteraard een belangrijk selectie­criterium. Omdat alle moderne ­caravans geremd zijn, kun je bijna altijd ­uitgaan van het hoogste getal onder het kopje ‘maximum aanhangergewicht’.

Dat gewicht wordt door de autofabrikant bepaald. Hierbij wordt gekeken naar het vermogen en koppel van de motor, diverse sterkte­berekeningen van het chassis en praktijktests. Zo is het een harde eis dat de auto met ­aanhanger op een helling van 12 procent binnen vijf minuten probleemloos vijf keer moet kunnen wegrijden en stoppen. Ook moet de handrem de combinatie stevig op zijn plek kunnen houden.

Het wettelijk vastgestelde maximale trekgewicht dat daar uitrolt, staat achter op de kentekenkaart van de auto. Maar daarbij zit wel een addertje onder het gras ...

Ook de inventaris van de caravan telt mee

Het aantal kilo’s achter de regel ‘Tech. max. massa AHW (geremd)’ geeft namelijk niet het leeggewicht van de caravan aan, maar de massa in beláden toestand. Dus inclusief inventaris, alle bagage, gasflessen en watertanks. Waar je bovendien rekening mee moet houden, is de kogeldruk.

Zowel van de auto, als van de trekhaak (S-waarde). Bij de meeste goede caravantrekkers is dat minimaal 75 kilo. Als je de maximale kogeldruk overschrijdt, ben je in over­treding. Bovendien breng je jezelf en andere weggebruikers in gevaar, want de combinatie kan er instabiel van worden.

Elektrische auto als caravantrekker

Bij onze zoektocht naar goede tweedehands caravantrekkers op Marktplaats.nl, hebben we internationale trekautoverkiezingen van de afgelopen zeven jaar geraadpleegd. Daarbij vielen ook enkele volledig elektrische auto’s in de prijzen, maar wat ons betreft is een EV vooralsnog niet ideaal als trekauto. De officiële actieradius gaat al snel door de helft, zodat je onderweg naar Zuid-Frankrijk, Noorwegen, Italië of Spanje erg vaak moet bijladen. En dan moet je bij veel laadstations ook nog eens elke keer je caravan af- en aankoppelen.

Daar krijgen de meeste mensen geen relaxed vakantie­gevoel bij en dat kunnen we ons goed voorstellen. Wel hebben we een paar hybrides in ons lijstje opgenomen, evenals een aantal station­wagons. Want echt, niet alleen SUV’s zijn in staat om een flinke ­caravan te trekken, al gaat de Nederlandse liefhebber er wel massaal voor overstag.

BMW 330i Touring High Exec. Ed. - 2019 - 93.516 km - € 27.400

We hebben niets tegen driecilinder motoren, maar in een BMW 3-serie hoort volgens ons minstens een viercilinder. Dat is fijn voor het geluid, maar vooral voor de prestaties. Zowel met als zonder caravan aan de haak. Vandaar dat we hier niet voor een gebruikte 318i kiezen, maar voor een tweedehands BMW 330i. Behalve die ene cilinder, scheelt dat 122 pk en 180 newtonmeter. En dat voel je, zeker als je bergop rijdt.

Veel 3-series met deze motor zijn door hun eerste eigenaar aan­gekleed met een M Sport-pakket. Wij gingen bewust op zoek naar een Dreier zónder. Dat moet je bekopen met minder fraaie, kleinere ­wielen én je moet de fijne sportstoelen met verlengbare zitting missen. Daar staat tegenover dat het standaardonderstel bij zware belading en met een caravan erachter, minder snel aan z’n comfortreserves zit. Een minpunt dat aan elke BMW kleeft, is de populariteit onder het dievengilde. Dat heeft het vaak gemunt op het airbagstuur en het infotainmentsysteem.

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Highline - 2018 - 107.254 km - € 23.890

De redactie van Auto Review is nog steeds in de ontkenningsfase, maar als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat veel moderne SUV’s fijne alleskunners zijn. De Volkswagen Tiguan is daar een goed voorbeeld van. Hij biedt alle ruimte aan vier tot vijf inzittenden en een flinke vracht bagage, de rijeigenschappen zijn veilig zonder slaapverwekkend te worden en ook het comfort is op niveau.

Met de 1,5-liter benzine­motor valt het brandstofverbruik ook nog eens mee. Dat doet het olieverbruik niet altijd. Hoewel de TSI’s van na 2017 niet meer de olieboten van vroeger zijn, lust de motor van de meeste tweedehands Volkswagens Tiguan tussendoor best een extra slokje. Daar komt bij dat het onderstel regelmatig een kraakje of rammel laat horen. Geen ramp, maar bij een auto met zo’n degelijke uitstraling en dit nieuwprijskaartje, verwacht je het niet. Het trekgewicht van 1800 kg maakt echter veel goed. Die 595 euro extra voor Bovag-garantie vinden we dan weer een beetje jammer.

Saab 9-5 2.0 T Vector Esklusiv - 2011 - 187.491 km - € 14.450

Toen we deze tweedehands Saab 9-5 NG op Marktplaats.nl tegenkwamen, ­konden we de verleiding niet weerstaan om hem in ons lijstje op te nemen. In recente trekautoverkiezingen komt de grote Zweed niet voor. Daar is-ie simpelweg te oud voor. Maar met een aanhangergewicht van 1800 kg en een vermogen van meer dan 200 pk, hebben we er alle vertrouwen in. Vind je ruim 14 mille duur voor een 13 jaar oude auto? Snappen we, maar vergeet niet dat deze 9-5 in slechts beperkte aantallen is gebouwd (ca. 11.000) en dat zich inmiddels een hardnekkige fanschare heeft ontwikkeld.



Dat betekent dat de restwaarde de komende jaren weinig meer zal dalen en dus krijg je over een paar jaar geen enorme afschrijving voor de kiezen. En ondertussen rijd je wel in iets heel bijzonders rond.Niet zuinig, maar wel met een uniek interieur, fijne stoelen en veel ruimte. Pas op dat je geen schade rijdt, want plaatwerkdelen zijn niet gemakkelijk te vinden.

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Comfort - 2022 - 86.244 km - € 28.885

Je kunt van alles van deze tweedehands Hyundai Tucson zeggen, maar een onopvallend muurbloempje is het zeker niet. De bijzondere lamp­units voor- en achter, alsook het extravagante vouwen­spel op de flanken zorgen voor herkenbaarheid. Of het ontwerp ook mooi oud is geworden? Het antwoord op die vraag laten we graag aan jou over. Sterke punten van de Koreaan zijn z’n ruimte en geruisloosheid, maar het wat vlakke meubilair staat echt hoge comfortscores in de weg.

We waren van plan hier een plug-in hybride Tucson neer te zetten, maar die kan 300 kg minder trekken dan de reguliere hybride (HEV). Bovendien lezen we op caravan­fora de nodige klachten over de PHEV. Ook deze snoerloze hybride is mooi zuinig, zonder dat je je hoeft te behelpen met schamele prestaties. De meerprijs voor 12 maanden Bovag-garantie zouden wij lekker in onze zak houden, want de vijfjarige fabrieksgarantie is nog steeds geldig – mits de auto volgens schema is onderhouden.

Skoda Octavia Combi 4x4 Scout 2.0 TDI - 2017 - 244.255 km - € 13.945

Ja, ja, natuurlijk weten wij ook wel dat diesels niet meer gewild zijn en dat ze uit veel milieuzones worden geweerd. Maar kijk eens naar de prijs, het trekgewicht en het verbruik van deze tweedehands Skoda Octavia Combi. Bovendien: hij voldoet aan de Euro 6-­norm en dus ben je in de meeste Nederlandse en Europese stadscentra nog gewoon welkom. En de hoge wegenbelasting dan?

Goed punt, maar als je naar het prijsverschil met de meeste andere auto’s op deze pagina’s kijkt, passen daar heel wat maandelijkse blauwe enveloppen in ... En dan heb je met deze opgehoogde Octavia Scout ook nog een vierwielaandrijver te pakken. Daarmee zet je je caravan met het grootste gemak op de allermooiste, voor anderen ontoegankelijke plekjes. Maar ook buiten het caravanseizoen is het genieten. Niet alleen van het romige koppel, maar ook van de fraaie met leer en alcantara beklede stoelen, de overdadige kofferruimte en het panoramadak.

