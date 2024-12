Top 10 - De populairste autotests van 2024

Nieuws

Zoals onze naam al verklapt, staan we bij Auto Review bekend om onze reviews. Die wekken altijd interesse op, maar de volgende tien autotests werden in 2024 het vaakst gelezen door jullie.

1 - Zo maakt de Dacia Duster gehakt van Volkswagen T-Cross, Seat Arona en Kia Stonic

We merken dat de Dacia Duster bij veel mensen een bepaalde fascinatie oproept. Zo ook deze test waarin de SUV het opneemt tegen zijn concurrenten van Volkswagen, Seat en Kia. Het is zelfs de Auto Review-test die meeste werd gelezen in 2024.

2 - Tesla Model 3 (2023): beter dan ooit, maar je zult hem ook vervloeken

Ook de Tesla Model 3 maakt veel los in de autowereld. Is het niet om de discussie omtrent elektrische auto’s, dan is het wel om de perikelen rondom Tesla-CEO Elon Musk. Hoe dan ook: de Tesla Model 3 review vond gretig aftrek bij jullie.

3 - Waarom het wonderlijk is dat niemand een Audi Q8 e-tron koopt

Het is niet bepaald een koopje, maar toch zijn we verbaasd dat niet meer mensen een Audi Q8 e-tron kopen. De prijs is namelijk verrassend scherp als je het vergelijkt met enkele concurrenten.

4 - Dit Franse automerk blaast een aan de kant geschoven merkwaarde nieuw leven in

Citroën staat vanuit het verleden bekend om het comfort in zijn auto’s. De laatste jaren lijkt dat een beetje zoek, maar als we de Citroën C5 Aircross vergelijken met de Audi Q3 en de Honda ZR-V moeten we constateren dat de Fransen het weer helemaal onder de knie hebben.

5 - Waarom verstandige mensen geen Toyota Prius maar een Mercedes A-klasse kopen

Je gaat een keuze maken tussen de Toyota Prius of de Mercedes A-Klasse. De Japanner is de slimme keuze, toch? Fout! Uit deze test blijkt dat de Mercedes verstandiger is, en wel om vier redenen.

6 - Volkswagen Tiguan eHybrid (2024) review: zo blijft een plug-in hybride uitermate interessant

De Volkswagen Tiguan was altijd al een fijne en populaire SUV. Maar door deze verbetering is de Tiguan al helemaal interessant geworden.

7 - Kia EV3 (2024) laat grootste elektrische concurrent bibberen

Met de Kia EV3 heeft het merk een geweldige auto geleverd. De EV is niet voor niets de Auto Review auto van het jaar. De auto is zo goed, dat de grootste concurrent van de EV3 bibbert.

8 - Skoda Kodiaq (2024) review: hier wordt de Volkswagen Tiguan bang van

De Volkswagen Tiguan is een populaire SUV, maar tijdens onze Skoda Kodiaq review waren we zo onder de indruk, dat we ons afvragen of de verhoudingen niet scheef lopen binnen de Volkswagen Group.

9 - Ford Kuga facelift (2024) review: waarom hij plotseling 4000 euro goedkoper werd

Ford heeft een moeilijk 2024 gehad, maar de Ford Kuga was een positieve uitzondering. Tijdens de Ford Kuga review reed de auto niet alleen prima, de auto is ook nog eens een stuk goedkoper geworden.

10 - Leapmotor T03 - we stapten sceptisch in en stomverbaasd uit

Als een auto ons dit jaar heeft verrast, is het de Leapmotor T03 wel. We geven ruiterlijk toe dat we sceptisch instapten toen we begonnen aan de Leapmotor T03 review, maar de Chinees verbaasde ons op meerdere vlakken.