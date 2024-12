Waarom de Kia EV3 onze Auto van het jaar 2024 is

Nieuws

Welke auto’s die in 2024 op de markt kwamen zijn goed en welke zijn nog beter? Auto Review koos voor de vijfde keer de Auto Review Auto van het jaar. De winnaar is de Kia EV3.

Het is inmiddels een traditie. Aan het einde van het jaar kiest de redactie van Auto Review zijn favoriete auto. Iedere redacteur maakt een favorietenlijst en aan het einde tellen we de punten op. Eerdere winnaars waren de Polestar 2 (2020), de Kia EV6 (2021), de Renault Megane (2022) en de Hyundai Ioniq 6 (2023). De Kia EV3 is onze vijfde winnaar en Auto Review Auto van het jaar 2024.

Andere kanshebbers waren de Volvo EX30, maar die viel af vanwege zijn beperkte ruimte en softwareproblemen. De Renault 5 deed ook lang mee. Het ontwerp is geweldig en hij rijdt leuk, maar uiteindelijk kozen we voor een auto die écht geschikt is als dagelijkse auto voor het hele gezin. Nog belangrijker; de EV3 is niet duurder dan een vergelijkbare auto op benzine.



Waarom is de Kia EV3 Auto van het jaar 2024?

Kia heeft zich ontwikkeld tot een van de hoofdrolspelers in EV-land. In 2021 riepen we de Kia EV6 al uit tot onze Auto van het jaar, later zou hij ook de Europese titel winnen. Daarna stormde Kia door. Van de EV6 kwam een spectaculaire GT, die met 585 pk en 740 Nm een vermogen had waarvoor de meeste sportwagens met benzinemotor moeten capituleren. De auto kreeg recent een facelift en levert nu zelfs 650 pk.

De betaalbare elektrische auto beleefde in 2024 zijn doorbraak en wederom speelt Kia in de voorhoede. De EV3 heeft een missie: elektrisch rijden aantrekkelijk maken voor automobilisten die nu nog op benzine rijden.



Dat betekent niet dat je hoeft af te zien in de EV3. Ondanks zijn compacte afmetingen is het een ruime gezinsauto, die eigenaren van een Volvo EX30 jaloers maakt. Maar ook de actieradius is een belangrijke wegingsfactor. Die is bij de EV3 minstens 436 kilometer (58,3 kWh) en maximaal zelfs 605 kilometer (81,4 kWh). Zoals we meer pluspunten noteren: de EV3 mag ‘gewoon’ een aanhanger trekken, kan stroom terugleveren aan het stroomnetwerk en heeft geinige nieuwe gadgets, zoals one pedal driving als je achteruitrijdt.



Elke dag een verhaal over de Kia EV3

Er is veel meer over de Auto van het jaar-winnaar te vertellen. In de kerstweek van 2024 staat de Kia EV3 centraal bij Autoreview.nl. Telkens belichten we een goede of unieke eigenschap van de auto. We lichten vier aspecten uit: