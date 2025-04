TEST: BYD Atto 2 mikt op klant die Kia EV3 en Skoda Elroq te duur vindt

Tests

De BYD Atto 2 is een nieuwe compacte EV in het Nederlandse BYD-gamma. Met z'n prijs en afmetingen zit-ie dicht bij de Atto en de Dolphin. Puur gestook in de familie, of moeten juist de Kia EV3 en Skoda Elroq zich zorgen maken?

De opmars van Chinese automerken verloopt in de Benelux nog niet heel voorspoedig. Zelfs het relatief succesvolle BYD is nog altijd een bescheiden speler. Het wist zijn Nederlandse verkopen afgelopen jaar weliswaar ruim te verdubbelen ten opzichte van 2023, maar de absolute aantallen bleven bescheiden.



Met een totaal van 3210 nieuw gekentekende BYD’s veroverde het Chinese merk de 24ste plaats in de Nederlandse verkoophitparade, tussen Fiat en Land Rover in. En die merken maken momenteel niet beaaasl hun meest succesvolle periode ooit door ...

Wellicht dat de groeiende aversie tegen het Amerikaanse Tesla de verkoopcijfers wat kan opstuwen. Al hebben veel Europeanen ook niet veel op met Chinese auto's. Voorlopig is het vooral de Kia EV3 die de vruchten plukt van alle gedoe, en we dichten de Skoda Elroq eveneens goede kansen toe. Maar wat nu als je die twee te duur vindt? Is de BYD Atto 2 dan een alternatief?

Elke week een gratis test in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

BYD Atto 2 als concurrent van Atto 3

Afgezet tegen de 4,3 miljoen personenauto’s die BYD in 2024 wereldwijd wegzette, is Nederland maar een kruimelmarkt voor BYD. De bestseller van de Chinese gigant is bij ons de BYD Atto 3. Ongeveer 1300 Nederlanders reden in 2024 met een nieuw exemplaar de showroom uit. De vraag is of de Atto 3 dat succes kan vasthouden, want binnenkort krijgt-ie gezelschap van een compact broertje: de BYD Atto 2. Van je familie moet je het maar hebben. Is dit de voorbode van een EO Familiediner met BYD?

Hoe nieuw is de BYD Atto 2?

Voor ons Europeanen is de Atto 2 gloedje­nieuw, in zijn thuisland was het model al in 2024 leverbaar als Yuan Up. De naam is dus aan de lenigheid van onze spraakorganen aangepast, het design bleef daarentegen ongewijzigd. Onze kritiek op het veelal anonieme, inwisselbare uiterlijk van Chinese auto’s, probeert deze nieuwkomer te counteren met brede stootstrips ter hoogte van de dorpels, voorzien van subtiele contourlijnen in carrosseriekleur.



Ook in de kunststof spatbordranden zien we kleine elementjes in de kleur van de lak. Voeg dit bij de vrijwel horizontale motorkap en de bolling in de achterportieren, en je ziet door je oogharen een ingekorte Citroën C5 Aircross.



“Het smaakcentrum van het gemiddelde Europese brein zal in elk geval niet op ERROR springen”

BYD Atto 2 vs. BYD Atto 3

Nou ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen; de BYD Atto 2 oogt vanbuiten in elk geval frivoler dan de saaie Atto 3, die het vooral van zijn exotisch ontworpen interieur moet hebben. Dergelijk inwendig spektakel blijft juist uit bij de Atto 2. Hier geen organische vormen die spiermassa’s moeten verbeelden, geen lichtblauwe bekleding met oranje stiksels en al helemaal geen opbergvakken met elastieken als gitaarsnaren.



Nou ja, het smaakcentrum van het gemiddelde Europese brein zal in elk geval niet op ERROR springen, maar juist tot rust komen door het vele donkergrijze kunstleer - pardon, vegan leather. En dan maar hopen dat potentiële kopers niet alsnog op tilt slaan van de frivole vijfhoekige portiergrepen en de contrasterende stiknaden die we overal tegenkomen ...



BYD Atto 2 vs. BYD Dolphin

We noemden het al even in onze introductie: de Atto 2 is maar iets groter dan de BYD Dolphin. Het scheelt in de lengte exact 1 centimeter. Vooralsnog heeft de Atto 2 echter een veel kleinere accucapaciteit dan de Dolphin, en dus ook een beperkter rijbereik (312 vs. 407 km).



Op vermogen moet de Atto 2 ook zijn meerdere erkennen in de Dolphin (177 vs. 204 pk). Maar voordat we Bert van Leeuwen van het EO Familiediner bellen over alle onrust in de BYD-familie, werpen we een blik op de overige specificaties. En wat blijkt, de Atto 2 staat optisch niet alleen hoger op de wielen dan de Dolphin, hij steekt daadwerkelijk 11 centimeter hoger de lucht in (1,68 vs. 1,57 meter). BYD zet de Atto 2 dan ook nadrukkelijk in de markt als SUV, terwijl de Dolphin in de hatchback-categorie valt.

“Binnen in de BYD Atto 2 is het even zacht als in een isoleercel voor verwarde mensen.”

Ongekend volledige uitrusting Atto 2

Aldus trakteert de Atto 2 de liefhebbers op een hoge instap en dito zitpositie en ondanks het standaard panoramadak is de hoofdruimte uitstekend. Over de beenruimte hebben we evenmin klachten en de kofferbak is voor dit segment zelfs best groot: 400 liter, tegenover 345 liter voor de Dolphin.



Terwijl we in een heleboel concurrenten in deze klasse best veel harde plastics tegenkomen, is het binnen in de Atto 2 even zacht als in een isoleercel voor verwarde mensen. Ook is de ­uitrusting prima voor elkaar. Sterker nog: voor een prijs iets boven de 30 mille is die eigenlijk ongekend.



Meerprijs voor stoel- en stuurverwarming

In de basisversie Active beschik je - naast het genoemde glazen dak met elektrisch bediend zonnescherm - over elektrische stoelverstelling en een draaibaar multimediascherm (10,3 inch), uiteraard inclusief smartphonekoppeling. Minder gebruikelijk is de ingebouwde karaokefunctie, al hadden we die graag verruild voor stoel- en stuurverwarming, maar daarvoor moet je bij de 2000 duurdere Boost-versie zijn.



Die biedt bovendien een groter touch­screen (12,8 inch). Een warmtepomp is op beide versies standaard, evenals vehicle to load, zodat je bijvoorbeeld een espresso­apparaat of elektrische barbecue van stroom kunt voorzien.

BYD Atto 2 verrast met z'n onderstel

We nemen plaats op de uitnodigend ogende stoelen, en nadat we ons hebben ontworsteld aan de stroperige Madrileense spits, rijden we het achterland van de Spaanse hoofdstad in. Dan blijken de stoelzittingen wat aan de korte kant te zijn en is de zijdelingse steun niet optimaal.



Wat ons positief verrast, is het goed uitgebalanceerde onderstel. Oneffen­heden worden netjes verwerkt en de bochtvastheid is ver boven verwachting. Het zwaartepunt is merkbaar laag en het overhellen valt gezien de wagenhoogte alles mee. Daarbij wordt de torsiestijfheid geholpen doordat het accupakket een integraal onderdeel van de carrosserieconstructie vormt.

Ongevoelig stuur

Maar voordat je meteen een online-bestelformulier voor de Atto 2 invult, moet je misschien ook nog een paar kritiekpuntjes tot je nemen. Zo betreuren we het dat de besturing net zo vegan is als de stoelbekleding; een iets ‘vleziger’ gevoel zou zeer welkom zijn. Daarnaast proberen de A-stijlen en de hard uit de roosters blazende ventilator je over te halen de karaokefunctie in te schakelen en Bob Dylans Blowing in the Wind aan te heffen.



IJs- en ijskoud

Een ander comfortdingetje is de lastig te regelen binnentemperatuur. Terwijl we in de meeste auto’s 21 à 22 graden als aangenaam ervaren, moeten we de klimaatregeling bij de Atto 2 - zoals bij wel meer Chinezen - op minimaal 25 zetten. Doe je dat niet, dan kan elk moment een ober uit het dashboardkastje komen met twee glaasjes Jägermeister. Zo ijs- en ijskoud voelt het binnenklimaat aan.

De temperatuur kun je op verschillende manieren regelen. Met sneltoetsen onder in het touchscreen of door met drie vingers tegelijk over het scherm te swipen, maar ook via spraakcommando’s. Voorlopig alleen in het Engels, later dit jaar kun je de auto ook in het Nederlands opdrachten geven.

Over taal gesproken: in de diverse menu’s komen we nog wel wat gekke termen tegen als ‘stomme’ voor de mute-functie. Voor het uitzetten van alle verplichte piepjes kan BYD een voorbeeld nemen aan de eenknopsoplossing van Renault, Stellantis en Suzuki. Bij de Atto 2 vergt het meerdere handelingen.

Prestaties en actieradius BYD Atto 2

Voor een EV is een vermogen van 177 pk niet opvallend, desondanks is de jongste BYD best een vlotte auto. Voor de honderdsprint vraagt-ie slechts 7,9 tellen van je tijd en ook voor een rappe tussentijdse acceleratie is-ie altijd te porren.



De olifant in de Atto 2-kamer is dan ook niet het prestatievermogen, maar de actieradius. Want met een accucapaciteit van 45,1 kWh gaat-ie geen actieradiusrecords breken. Officieel komt hij 312 kilometer ver op een batterijlading, maar dan gaat BYD uit van een WLTP-verbruik van 16 kWh/100 km. Wij ‘verstookten’ op een afwisselende rit van zo’n 150 kilometer 17,7 kWh/100 km (circa 250 km range). Gelukkig komt er in de loop van 2025 een Atto 2 met een grotere batterij.

Tijdens afdalingen hebben we het nikkel- en kobaltvrije accupakket weliswaar verwend met flink regenereren, maar op de snelweg schuwden we de limiet van 120 km/h niet. Daar hebben we de rijstrookassistentie en de adaptieve cruisecontrol trouwens ook uitgeprobeerd, zonder dat we die konden betrappen op nare streken.



Snelladen valt tegen

Met een klein accupakket tillen we niet heel zwaar aan beperkte snellaadcapaciteiten, maar de 65 kW van de Atto 2 is wel erg beperkt. Daardoor ben je van 10 tot 80 procent veroordeeld tot 37 minuten lang koffie drinken, mailen en - als je vindt dat de boordcamera nog niet genoeg data over je heeft verzameld – tiktokken.

Testoordeel BYD Atto 2

Voor 31.690 (Active) of 33.690 euro (Boost) heeft de BYD Atto 2 veel te bieden, alleen het bereik houdt niet over. In die zin is het misschen vooral een concurrent voor goedkope Europese EVs als de Fiat Grande Panda en de Citroën ë-C3. Maar er is hoop in de vorm van de Comfort-versie. Die wordt eind 2025 verwacht, heeft een grotere batterij en komt ruim 400 kilo­meter ver. Met z’n prijs van ruim 37 mille zit-ie wel weer heel dicht bij de Atto 3. Moeten we dan toch de EO bellen? Of wordt het juist alarmfase 1 voor de Kia EV3, Skoda Elroq. De tijd zal het leren.