Waarom de BYD ATTO 3 plotseling bijna 3000 euro goedkoper is

PARTNERBIJDRAGE

Als een van ’s werelds grootste autofabrikanten, doet BYD natuurlijk niet aan kleine kortingen. Zo is de overcomplete BYD ATTO 3 Comfort tijdelijk 2950 goedkoper. En bij private lease incasseer je een voordeel van 30 euro per maand.

De BYD ATTO 3 is in Nederland de populairste BYD. Geen wonder, want het is een ruime, riant uitgeruste SUV die ook nog eens vlotte prestaties biedt. De 204 pk sterke elektromotor stuurt de voorwielaangedreven BYD ATTO 3 in slechts 7,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h.



Rijbereik

Het nikkel- en kobaltvrije accupakket van de BYD ATTO 3 heeft een netto capaciteit van ruim 60 kWh, goed voor een WLTP-bereik van 420 kilometer. Aan de snellader laad je de tractiebatterij in 26 minuten op van 30 naar 80 procent.

Actieprijs BYD ATTO 3

Normaal kost de BYD ATTO 3 Comfort 39.690 euro, maar nu is-ie tijdelijk verkrijgbaar voor 36.740 euro. Voor dat geld krijg je niet alleen mooie elektrische specs, maar word je ook overladen met veiligheid (5 sterren Euro NCAP), ruimte en luxe.



Profiteer van 2950 euro voordeel!

Ook langere inzittenden hebben veel bewegingsvrijheid. Bovendien zorgt het standaard panoramadak met elektrisch bediend zongordijn voor een aangenaam lichte sfeer. Minstens zo prettig is de volledig vlakke wagenvloer. Hierdoor kan ook de middelste achterpassagier zijn benen uitstekend kwijt. De bagageruimte heeft een inhoud van 440 liter, uit te breiden tot 1338 liter.

Bijzonder en luxe interieur

Het interieur van de BYD ATTO 3 valt niet alleen op vanwege zijn ruimte, maar zeker ook door z’n unieke design met frisse kleuren, zachte materialen en spannende vormen. De grootste verrassing zit ’m echter in de riante standaarduitrusting.

Naast het eerder genoemde panoramadak beschikt de BYD ATTO 3 Comfort over elektrisch verstelbare stoelen met stoelverwarming, een groot 12,3-inch draaibaar touchscreen met infotainmentsysteem inclusief navigatie en spraakbediening, een 360-graden camera en een uitgebreide reeks rijhulpsystemen.



Keus uit drie metallic kleuren

Voor het exterieur kun je – zonder meerprijs - kiezen uit drie metallic kleuren: Skiing White, Climbing Grey en Surfing Blue. Ook two-tone 18-inch lichtmetalen wielen zijn bij de prijs inbegrepen. BYD biedt 6 jaar algemene fabrieksgarantie en de tractiebatterij is 8 jaar gegarandeerd.



Wil je de BYD ATTO 3 Comfort ondanks de riante garantievoorwaarden liever private leasen? In dat geval kun je rekenen op een korting van 30 euro per maand. Daarmee rijd je al vanaf 467 euro* per maand in een gloednieuwe BYD ATTO 3.

*Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar. Louwman (bekend van Toyota en Lexus) is het bedrijf achter BYD in Nederland en heeft vestigingen in 11 grote steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Arnhem.