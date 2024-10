Euro NCAP: 'wij zouden adaptieve cruise control BYD Atto 3 niet gebruiken'

Nieuws

Onlangs sloopten Japanse technici een BYD Atto 3. Letterlijk. De Euro NCAP doet het even dunnetjes over, maar dan figuurlijk. De veiligheidsorganisatie vindt onder meer de adaptieve cruisecontrol geen aanrader.

Moderne auto’s zitten boordevol verplichte veiligheidssystemen. Zo moet elke nieuwe auto een waarschuwing geven als je te hard rijdt en moet-ie automatisch afremmen voor obstakels. Ook achteruitrijsensoren zijn onderdeel van het verplichte veiligheidspakket.



Niet verplicht is adaptieve cruisecontrol, al zijn er wel steeds meer auto’s die dit systeem hebben. Daarbij signaleren we regelmatig grote verschillen in bruikbaarheid. Sommige systemen werken ook in het drukke Nederlandse verkeer prima, andere drijven je als bestuurder tot waanzin met plotselinge – soms zelfs gevaarlijke – rem- of stuuringrepen.

'Adaptieve cruisecontrol Atto 3 geen aanrader'



Bij een eerdere crashtest van Euro NCAP behaalde de BYD Atto in 2022 een uitstekend resultaat. Maar onlangs bestudeerde de veiligheidsorganisatie de werking van de assistentiesystemen van de BYD Atto 3. Daaronder was ook de adaptieve cruisecontrol. Na diverse tests kwamen de veiligheidsgoeroes tot een opmerkelijke conclusie: not recommended. Oftewel, liever niet gebruiken.

De bevindingen van Euro NCAP met de rijhulpsystemen van de BYD Atto 3 waren verre van geweldig. Volgens de testpiloten heeft de auto moeite om te detecteren of de handen van de bestuurder aan het stuur blijven, en dat kost ’m punten. Wat het systeem wel goed doet, is het combineren van de stuurinput van de bestuurder met de rijstrookassistentie.

Voldoet niet aan Euro NCAP-eisen



De BYD Atto 3 heeft een camera die verkeersborden herkent, waaronder snelheidslimieten. Helaas gaat het hier nog wel eens mis. Tijdelijke of aan voorwaarden gebonden snelheidsbeperkingen ziet het systeem soms als permanente limieten, en daarmee voldoet het niet aan de Euro NCAP-eisen.

We vragen ons af welke auto's dit wel helemaal goed doen, want tijdens tests van andere merken en modellen stuiten wij ook regelmatig op dit soort onvolkomenheden.



Geen aangepaste snelheid in bochten



Verder beklaagt Euro NCAP zich erover dat de Atto 3 z’n met de cruisecontrol ingestelde snelheid niet aanpast voor bochten of kruispunten. Wel loodst de auto de bestuurder keurig door een S-bocht. In sommige scenario’s met adaptieve cruisecontrol (ACC) reageert de auto wél om een botsing te voorkomen. Voetgangers- en fietsersdetectie ontbreken echter. Alleen bij de laagste snelheid blijft de auto netjes binnen de lijntjes.



ACC schakelt zichzelf niet uit



Als de bestuurder niet reageert, schakelt de Atto 3 de rijstrookcentrering uit, maar blijft de adaptieve cruisecontrol actief. Als de radar of camera wordt geblokkeerd, geeft de auto een waarschuwing, maar schakelt het systeem niet uit.

Kortom, de BYD Atto 3 biedt maar bescheiden ondersteuning en laat het op een aantal punten flink afweten. Alles bij elkaar raadt Euro NCAP de systemen niet aan tijdens het rijden op de snelweg.