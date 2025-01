Nederlanders lusten deze EV niet, maar Koreanen kopen er 1000 in een week

Nieuws

BYD heeft zijn eerste model op de Zuid-Koreaanse markt gebracht. Nou en, denk je misschien, maar binnen één week had het merk al meer dan 1000 orders binnen gehengeld. Terwijl we in Nederland nog maar weinig moeten hebben van deze EV ...

Op 16 januari 2025 betreedde BYD officieel de Zuid-Koreaanse markt. Het merk heeft hier 15 showrooms en 11 servicecentra’s geopend en introduceerde met de bekende BYD Atto 3 zijn eerste model. De start is veelbelovend: volgens electrek.co heeft BYD in de eerste week na de verkoopstart al ruim 1000 orders binnen.

BYD in Nederland

De cijfers staan in schril contrast met de Nederlandse verkopen. Vorig jaar verkocht BYD hier 1300 exemplaren van de Atto 3, ofwel 25 stuks per week. En ook in 2023 (1070 stuks) en 2022 (161 stuks) was de SUV van de Chinezen niet bijster populair in Nederland.

Hyundai en Kia moeilijk maken

Met de Atto 3 wil BYD in Korea de strijd aangaan met Hyundai en Kia. Deze merken zijn logischerwijs populair in hun thuisland en hebben met de Hyundai Casper Electric (de Koreanse versie van de Hyundai Inster) en de Kia EV3 hun eigen gewilde EV’s.

BYD heeft met de Atto 3 echter een belangrijke troef in handen: de prijs. De SUV is namelijk verkrijgbaar vanaf omgerekend minder dan 21.000 euro (31,5 miljoen won). De Hyundai Casper Electric is ongeveer even duur, maar is kleiner. De EV3 is wel van hetzelfde formaat, maar is met een vanafprijs van 27.800 euro (42,08 miljoen won) een stuk duurder. Kortom, BYD doet waar de Chinese automerken om bekend staan - veel auto voor relatief weinig geld aanbieden.

Meer modellen naar Korea

Het blijft niet bij de Atto 3 voor BYD in Zuid-Korea. Het merk is van plan om ook de BYD Seal en de nieuwe BYD Sealion 7 naar het land te halen.

Eerder al in Japan

BYD breidt steeds verder uit naar verschillende markten. Zo trok het merk eerder al naar Japan. En met succes: vorig jaar verkocht BYD in zijn eerste volledige verkoopjaar al meer EV’s dan grootmacht Toyota. Al is dat niet heel moeilijk gezien het nog magere EV-aanbod van Toyota.