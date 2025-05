TEST - Kia EV3 vs Skoda Elroq - dit is hét EV-duel van 2025

Tests

De Kia EV3 en de Skoda Elroq vechten om de koppositie in de landelijke autoverkopen. Ook in onze grote vergelijkende test van middenklasse EV's zijn ze in een heftige strijd verwikkeld. Wie wint?

Een verrassing is het niet: de Skoda Elroq heeft een heleboel ruimte te bieden. Zijn dashboard is heel doordacht ingericht en het interieur grotendeels met mooie materialen afgewerkt. Feitelijk is de Elroq weinig anders dan een Enyaq waarvan de achterkant is ingekort.

Desondanks heeft de Skoda een grotere bagageruimte dan de Kia: ook al ligt de elektromotor achterin onder de laadvloer, je kunt nog altijd 470 tot 1580 liter bagage meenemen. Zo kennen we Skoda. Voorin hebben je hoofd en ellenbogen alle bewegingsvrijheid. En ook achterin zit je prima: zelfs met het postuur van een basketballer kun je languit je benen streken.

De Kia EV3 is weliswaar 20 centimeter korter dan de Skoda, maar we kunnen hem onmogelijk betitelen als krap of klein. Voorin zit je haast net zo ruim als in de Elroq, wat mede te danken is aan het ontbreken van een middenconsole. Dat schept net wat meer bewegingsvrijheid voor je benen.

Achterin gaat het er wel wat krapper aan toe dan in de Skoda, maar de beenruimte blijft meer dan toereikend. Door de grote glaspartijen komt er bovendien veel daglicht binnen. Dat maakt het interieur voor je gevoel nóg ruimtelijker. Helemaal achterin past 450 tot 1251 liter bagage - waarmee je niet gauw iets tekortkomt.

Skoda Elroq wint comforthoofdstuk

Stel je hoge eisen aan het reiscomfort, dan ben je het beste uit in de Skoda Elroq - met afstand zelfs. Alleen al zijn stoelen: in onze testauto hebben deze een massagefunctie en een elektrisch verstelbare lendensteun, als onderdeel van het Business Upgrade Pakket Advanced (van 4990 euro, het mag wat kosten …).

De stoelen van de Skoda vormen zich perfect naar de contouren van je lichaam, dat zodoende een uitstekende ondersteuning krijgt. Ook achterin is veel aandacht besteed aan het welzijn van de passagiers. De achterbank heeft een aangename vorm en comfortabele kussens.

Voor een meerprijs van 990 euro voorziet Skoda de Elroq van adaptieve schokdempers en progressieve stuurbekrachtiging. Een optiepakket dat een voortreffelijk veercomfort oplevert. Het maakt weinig uit in welke staat het wegdek verkeert, met dit onderstel houdt de Elroq perfecte controle over de wielbewegingen.

Het onderstel van de Kia EV3 is minder vernuftig, maar dat wil niet zeggen dat het veercomfort tegenvalt. Op korte oneffenheden voel je echter meer beweging in de auto, doordat het geheel steviger is afgestemd. Wanneer de Kia zwaar beladen is, zijn de limieten van het onderstel eerder bereikt dan bij de Skoda.

Uitgerust als meest complete GT-PlusLine, beschikt de EV3 over elektrisch verstelbare stoelen met relaxfunctie. Oftewel: je drukt een knopje in en de stoel beweegt zich in de ligstand, om je in de watten te leggen met zachte hoofdsteunen en een weldadige schuimvulling.

De hoofdsteunen staan echter wel hinderlijk ver naar voren, waardoor je de rugleuning graag wat verder naar achteren kantelt. Dat gaat dan wel ten koste van de beschikbare beenruimte op de achterbank.

Kia EV3 actieradius

De Skoda Elroq is de krachtigste auto uit dit vergelijk, met een vermogen van 285 pk. Tegelijkertijd is het ook veruit de zwaarste auto. Er moet dik 2000 kilo in beweging worden gebracht. Doordat de elektromotor de achterwielen aandrijft, heeft de Elroq echter veel tractie. Dankzij een netto capaciteit van 77 kWh haalt de Skoda gemakkelijk 400 kilometer uit een volle batterij.

De Kia EV3 komt verder op een volle batterij. De 204 pk sterke elektromotor tussen de voorwielen wordt gevoed door een batterij van 81,4 kWh (netto). Wanneer je het niet te bont maakt, is een rijbereik van 500 kilometer beslist reëel. Het terugwinnen van remenergie kan met de flippers achter het stuur eenvoudig worden ingesteld, waarbij je bovendien kunt kiezen voor one-pedal driving.

De Kia EV3 is op het testonderdeel 'rijeigenschappen' een uitschieter, maar helaas niet in positieve zin. Op de grens voelen we regelmatig hoe de besturing 'bevriest', maar ook het nadrukkelijke zelfcentrerende karakter van de installatie doet de rijveiligheid weinig goed. De afstemming van het onderstel biedt weinig ruimte voor rijplezier.

De Skoda Elroq stuurt erg fijn. Aandrijfreacties ontbreken en de terugkoppeling van de besturing is prima. De keurige rondetijden op het circuit zijn vooral te danken aan het hoge vermogen en niet zozeer aan het ESP dat op onvoorspelbare momenten ingrijpt.

Kia EV3 vs. Skoda Elroq test conclusie

De Skoda Elroq trekt in deze vergelijkende test de zege naar zich toe. Zoals het een Skoda betaamt, biedt hij de meeste ruimte. Het comfort is weldadig en de goede remmen geven hem bonuspunten op het onderdeel 'rijeigenschappen'. Foutloos is de Elroq echter niet, met name het fanatieke ESP zaait onnodige onrust in de rijeigenschappen. En houd er rekening mee dat ons testexemplaar (de Elroq 85) zomaar dik 50 mille kost.

De zilveren plak gaat naar de iets goedkopere Kia EV3 - ons testexemplaar kost 49.195 euro. De Kia levert punten in doordat zijn interieur minder ruim is en omdat zijn onderstel niet op hetzelfde adaptieve niveau kan worden gebracht. Kia moet nog wel een keer kijken naar de besturing, die doet op in grenssituaties soms vreemde dingen.